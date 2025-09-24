吉岡里帆、台湾で食べた“くら寿司の納豆軍艦”が「本当に故郷を思う味で」

女優の吉岡里帆（32歳）が、9月22日に公開された、BSテレ東YouTubeチャンネルの「シネマアディクト」で、台湾で食べた「くら寿司」の納豆軍艦について「本当に故郷を思う味で。より好きになりました」と語った。



映画「九龍ジェネリックロマンス」の舞台が、懐かしさの溢れる街・九龍ということで、吉岡里帆に最近懐かしいなと感じたことや場所があるか質問が出る。



吉岡は映画の撮影のために台湾に1か月半ほど滞在し、現地のご飯が美味しかったので連日屋台でご飯を食べていたが「だんだん日本食が恋しくなっちゃって。ヤバい！どうしても和食食べたいってなって、くら寿司さんに行きまして」と、台湾にあるくら寿司に行ったと話す。



台湾のくら寿司は現地の人にも人気があるそうで、連日行列ができていたが、吉岡は「そこで食べた納豆軍艦が本当に故郷を思う味で、美味しい！ってなって。その時の感動が今も続いてて、日本であの店舗を見るとなんか懐かしいな、美味しいな、みたいな。なんかより好きになりましたね」と語った。