MC²¼Ç¸ÀµÂÀ¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡ÖÆÌ·â¡×Ë¬Ìä¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ë²»³Ú¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ø²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥ì¥³ー¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤ò¡Ö¤Á¤åー¤º¡ª¡×¤·¤Æ¡¢²¼Ç¸¤Î²»³ÚÃÎ¼±¤ÈÏÃ½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢²¼Ç¸¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×½Ð±é¤Î¤¿¤áABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎC¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Î¾®ÀôÍÚ¹á¤µ¤ó¡õµÈÀî¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤Ë²»ÆÌ¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¢£MC²¼Ç¸¤Ï¤È¤Àë¤ÎÀëÅÁÉô°÷¡© ¤½¤Î¾Ü¤·¤µ¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª
¼¡¤Ë¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤¬¡È¤Á¤åー¤º¡É¤·¤¿¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¡×¡£Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤¬¿ä¤·³è¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤Ê¤«¡¢º£2¿Í¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤òºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿Ê¤ÌÌ½÷»Ò¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¥³¥ì¥µ¥ï¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê²Î»ì¤Ê¤Î♡À¤³¦´Ñ¤Ê¤Î♡¡×¤È¥³¥ì¥µ¥ï¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö¤È¤Àë¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¡¢¡Ö¤È¤Àë¤È¥³¥ì¥µ¥ï¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈôÌö¤Ë²ÃÂ®¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖÌ¤´°À®¥¬ー¥ë¡×¤Ç¤â¡¢¥³¥ì¥µ¥ï¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°ì¿Í¾Î¤ò¡È¤¢¤¿¤·¡É¤ÈÉ½¸½¡£²¼Ç¸¤¬¡Ö¥³¥ì¥µ¥ïÆ»¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤â¡Ö¡È¤¢¤¿¤·¡É¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èð÷¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¼Ç¸¤ÎÃÎ¼±¤Î¿¼¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£ÍÚ¹á¤µ¤ó¤â¡Ö¤Í¡¢ÀëÅÁÉô°÷¡Ê¢¨¤È¤Àë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ó¤ÊÍÚ¹á¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤Ï°¦¸¤¤Î¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¡¢¤¹¤¤·¯¡£¿â¤ì¼ª¤Î¤¹¤¤·¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Éï¤Ç¤ë¤È¼ª¤¬¥¦¥µ¥®¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Ä¤Î¤À¤½¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤È¤Àë¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¼¤Ç»ô¤¤¼ç¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤é¤·¤¯¡¢¿ä¤·¸¤¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡ª¤È´î¤ÖÍÚ¹á¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¢£¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤Ï¹çË¡Åª¤Ë¥Ï¥°¤Ç¤¤ë¿¶ÉÕ¡ª¡© ²»ÆÌ¤Ç¤âTikTok¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª
ºÇ¸å¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖTikTok¡×¡£¡ÖTikTok¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¡£TikTok¤ÇºÇ½é¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø¤¹¤¤Ã¡ª¡Ù¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï³¤³°¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢´Ú¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Á¥ãー¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤Æ¡£²¿¤³¤ì¡©SNS¤Ã¤ÆÀ¨¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢TikTok¤ÇLE SSERAFIM¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡£¡ÖLE SSERAFIM¤µ¤ó¤È¤È¤Àë¤¬¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªÄ¶ºÇ¶¯¤Î¿¶¤ê¤Ç¡×¡ÊÍÚ¹á¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¹çË¡Åª¤Ë¥Ï¥°¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ê¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¡Ë¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥Èー¥¯¡£ÍÚ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤È¹çË¡Åª¤Ë¥Ï¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£
¤³¤³¤ÇMC²¼Ç¸¤¬¡ÖËÍ¤âÆ°²è»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢TikTokÍÑ¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¥³¥é¥Ü¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ²¼Ç¸¤¬µ´Îý¤ËÎå¤ß¡¢¥Æ¥¤¥¯£²¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ÏTVer¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô
