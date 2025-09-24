中村敬斗が前半だけで1ゴール1アシスト&退場導く好パスの大暴れ!! 今季初先発で圧巻のプレー
[9.23 リーグドゥ第7節 スタッド・ランス - クレルモン]
スタッド・ランスのFW中村敬斗が23日、リーグドゥ第7節のクレルモン戦で前半だけで1ゴール1アシストを記録した。
中村は今夏移籍を希望していたことが国内外メディアから報じられていたが、実現せずシーズンがスタート。今月11日にチームに合流して20日のサンテティエンヌ戦(●2-3)で後半途中から今季初出場を飾ると、1アシストを記録していた。
続く今節のクレルモン戦は先発入りし、今季初のホーム戦出場を果たした。すると開始3分、左サイドから浮き球のスルーパスでFWノルマン・バセッテを走らせるとバセッテが相手DFヨアン・サルミエに倒されてFKを獲得。サルミエは決定的な得点機会の阻止で一発退場となり、いきなり中村がチームを勢いづけるプレーを見せた。
そうして迎えた前半14分、中村が左サイドでボールを受けると左足で絶妙なクロスを供給。FWアミン・サラマがこれを頭で合わせて先制点を奪い、中村に2試合連続のアシストがついた。
なおも中村は前半45分、右サイドからのグラウンダーのクロスを右足ダイレクトで合わせて今季初ゴールを記録。前半から圧巻の活躍を見せている。
