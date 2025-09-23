「グッチ（GUCCI）」が、新アーティスティックディレクター デムナ（Demna）による初のコレクション「La Famiglia」をオンラインで発表した。イタリア・ミラノで9月23日午後7時（日本時間9月24日午前2時）に開催されるプレゼンテーションに先駆けて公開されたもので、世界の限られた10店舗で限定販売が予定されている。

【画像をもっと見る】

「La Famiglia」コレクションは、「Gucciness（グッチらしさ）」を探求する試みとし、ラゲージを含む38ルックで構成。写真家キャサリン・オピーによるグッチファミリーのポートレートを通じて、ブランドのコードを再解釈したという。ルックブックは肖像写真のように額縁で飾られ、額縁にはそれぞれ名前が施されており、グッチをまとった人々の個性を浮かび上がらせる。

ミラノで開催されるプレゼンテーションでは、スパイク・ジョーンズとハリナ・ラインが制作した短編フィルムを上映。その模様はライブ配信が予定されている。

「La Famiglia」コレクションは、プレゼンテーション2日後の9月25日から10月12日まで、北京SKP、ビバリーヒルズ ロデオドライブ、ロンドン ニュー ボンド ストリート、ミラノ モンテナポレオーネ、パリ モンテーニュ、ソウル 清潭（チョンダム）、上海 プラザ66、シンガポール マリーナベイサンズ、東京 グッチ青山、ニューヨーク グッチ ウースターの10店舗で販売となる。