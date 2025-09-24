「明治安田Ｊ１、神戸４−０東京Ｖ」（２３日、ノエビアスタジアム神戸）

３連覇を狙う神戸はＦＷ大迫勇也（３５）やＦＷ宮代大聖（２５）のゴールで東京Ｖに４−０で大勝し、勝ち点５７で２位に浮上した。首位の鹿島はＣ大阪に３−１で逆転勝ちし、勝ち点６１に伸ばした。先制を許した前半にＭＦ知念慶（３０）が同点とし、後半にＦＷレオセアラ（３０）らが加点した。京都は町田と１−１で引き分け、勝ち点５６の３位。町田は同５２。柏は広島と０−０で引き分けて同５６、得失点差で４位に後退した。広島は同５２。川崎は湘南を下し、ＦＣ東京は福岡を退けて今季初の３連勝。Ｇ大阪は横浜Ｍに快勝した。清水−浦和、岡山−横浜ＦＣ、新潟−名古屋は０−０で引き分けた。

役者がそろって大爆発だ。ＦＷ大迫、宮代にＭＦエリキ。１７日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）、上海海港戦でゴールを奪った前線の３人がリーグでも大暴れ。リーグ７戦ぶりの複数得点、今季最多に並ぶ４得点と、攻撃陣が目を覚ました。

大迫が完全に復調した。前半１０分。ＤＦ永戸のグラウンダーのクロスを相手ＧＫがつかみ損ねると、こぼれ球を狙って先制弾を奪った。リーグ戦では５月の横浜Ｍ戦以来１５戦ぶりと、久々の一発。「残り試合は勝つしかないので、いい時間に決められて良かった」とエースの仕事を果たした。

同３８分には宮代が圧巻の個人技を見せた。大迫、ＭＦ井出からダイレクトにパスを受けると、ゴール前のドリブルで相手ＤＦを２枚かわし、右足でネットを揺らした。後半２２分にもダメ押しの追加点を奪った。

宮代はこれで、２年連続でリーグ２桁となる１１得点。「自分がもっとゴールを取らないと、チームも勝てないと思う」と自覚を込める。勝ち点４差の首位・鹿島を追走して２位浮上。攻守に首位奪還の条件は整いつつある。