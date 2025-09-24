「明治安田Ｊ１、柏０−０広島」（２３日、三協フロンテア柏スタジアム）

３連覇を狙う神戸はＦＷ大迫勇也（３５）やＦＷ宮代大聖（２５）のゴールで東京Ｖに４−０で大勝し、勝ち点５７で２位に浮上した。首位の鹿島はＣ大阪に３−１で逆転勝ちし、勝ち点６１に伸ばした。先制を許した前半にＭＦ知念慶（３０）が同点とし、後半にＦＷレオセアラ（３０）らが加点した。京都は町田と１−１で引き分け、勝ち点５６の３位。町田は同５２。柏は広島と０−０で引き分けて同５６、得失点差で４位に後退した。広島は同５２。川崎は湘南を下し、ＦＣ東京は福岡を退けて今季初の３連勝。Ｇ大阪は横浜Ｍに快勝した。清水−浦和、岡山−横浜ＦＣ、新潟−名古屋は０−０で引き分けた。

柏は首位鹿島の背中が遠のく３試合連続ドロー。強度の高い広島に苦戦し、従来の連動あるパスサッカーを遂行できなかった。さらに日本代表ＭＦ久保ら複数の主力がリーグ戦２試合連続ベンチ外で、ロドリゲス監督は「シーズン終盤にケガ人が続いている」と頭を抱える。日本代表ＤＦ古賀は「正直チームとしてのダメージはあるが、総力戦で戦うしかない」と前を向いた。