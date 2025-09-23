『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。

それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Ｍさん

年齢：60代

車両名：ニッサン スカイライン 2000GT

年式：1972年式

型式：KGC10

主な使用シーン：ドライブ

所有歴：7年（2024年時点）

総走行距離：80,000km

年間走行距離：1,000km

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

「昔からの憧れでした！」

ノーマルから変えた経緯

「R仕様ですが基本的にノーマルです。エンジンはL28改にせず、ショートストロークで回る2.3リッター仕様にしました」

外装関係

「R仕様にしていますが、基本ノーマルです」

内装関係

「ノーマルです」

足回り

ホイール：ワタナベ

次に変えたいポイント

「フルレストアの予定です」

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する

「モーニングミーティング」とは？

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

開催時間：7:00～9:00

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！