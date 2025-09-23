L20改2.3リッター仕様！ニッサン スカイライン2000GT(KGC10)【みんなのクルマ】
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。
それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：Ｍさん
年齢：60代
車両名：ニッサン スカイライン 2000GT
年式：1972年式
型式：KGC10
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：7年（2024年時点）
総走行距離：80,000km
年間走行距離：1,000km
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「昔からの憧れでした！」
ノーマルから変えた経緯
「R仕様ですが基本的にノーマルです。エンジンはL28改にせず、ショートストロークで回る2.3リッター仕様にしました」
外装関係
「R仕様にしていますが、基本ノーマルです」
内装関係
「ノーマルです」
足回り
ホイール：ワタナベ
次に変えたいポイント
「フルレストアの予定です」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
