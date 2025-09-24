「社会人野球・日本選手権近畿地区最終予選、 ミキハウス４−０大阪ガス」（２３日、わかさスタジアム京都）

３回戦が行われ、大阪ガスは０−４でミキハウスに敗れたが、今秋ドラフト候補の最速１４９キロ左腕・本間悠貴投手（２４）が２番手で登板。２回２／３を２安打無失点と好投した。

竹内球団副本部長が視察した阪神含むＮＰＢ４球団が視線を送る中、懸命に腕を振った。六回１死から登板。七回１死一塁では犠打を試みた打者を２球で追い込み、低めにフォークを決めて３球で空振り三振。「全力で投げることができて抑えることができた」とうなずいた。ＤｅＮＡ・藤田スカウトは「ベース上でのボールも強い。フォークも空振りが奪えて精度が高い」と評価した。

今年が大卒２年目でドラフト解禁年。「意識せずにチームのために投げられたら」と力を込めた。

◆本間悠貴（ほんま・ゆうき）２００１年８月２９日生まれ、２４歳。大阪府出身。１７７センチ、７７キロ。左投げ左打ち。投手。小学２年時にブラザーズ少年野球で野球を始め、高槻第七中でもブラザーズ少年野球のシニアの部でプレー。大冠高では主に外野手としてプレーし、天理大入学時から本格的に投手に転向。大学４年秋に阪神リーグでＭＶＰ＆最優秀投手賞獲得。