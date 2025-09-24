「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）

通算１４９本目の本塁打は、“次戦”につながる一本になった。延長ドローに終わった一戦。阪神・大山悠輔内野手（３０）が１点を追う六回、ケイから１２号同点アーチを放った。個人だけではなくチームとして今季、抑え込まれていた左腕からの一発。収穫を語った。

「ＣＳで対戦する可能性もある。そういう意味では良かったのかなと思います」。チームで右打者唯一の安打は大山だったが、それでも試合前の時点で１６打数１安打だった。ＤｅＮＡがＣＳファイナルＳに進出すれば対戦の可能性が高くなる投手。結果が必要だった。

フルカウントから３球、ファウルで粘って９球目。「スコアラーさんをはじめ、チームでどういう対策をしていこうかということを１年間、話し合ってきた」と、内寄りのカットボールを完璧に捉えた。あまり感情を表に出さない男が、珍しく笑みを浮かべながら生還。手応えが両手に残る。

「最後の最後に少しだけ嫌な、変えてきてるなというイメージもつけられた」。二回も際どいコースを見極め、フルカウントから四球を選んだ。積極スイングを仕掛けてきたチームの変化。「しっかりと準備してまたやりたい」。確かな結果で短期決戦の布石を打った。