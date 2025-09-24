「ウエスタン、阪神３−２広島」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

どこでも任せろと言わんばかりの好投だ。阪神・石黒佑弥投手（２４）が公式戦プロ初先発で５回１失点。「抑えたのは良かったけど、まだまだ課題が見つかったので練習していきたい」。手応えを示しつつ、反省も忘れなかった。

唯一の失点は１−０の四回だった。先頭の田中に右翼線へフェンス直撃の三塁打を打たれた。続く二俣の遊ゴロの間に１点を献上した。それでも五回まで１４０キロ中盤の球速を保ち、７７球で試合をつくってチームのサヨナラ勝ちにつなげた。

「５回と決まっていたので、そこに向けて全力でやれた」。前回１４日の中日戦で中継ぎとして２回１失点に抑え、その後は先発調整を行ってきた。「びっくりでした。まさか（先発を）できるなんて。緊張もしたけど、いい経験になった」と振り返った。

平田２軍監督は「安定したピッチングをしてくれていた。中継ぎだけじゃなくチャンスが広がるやん」と絶賛した。「これから（中継ぎか先発か）どっちか分からないけど、今日の反省と経験を生かして取り組んでいきたい」と石黒。さらなる成長を続けていく。