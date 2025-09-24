「日本ハム０−７楽天」（２３日、エスコンフィールド）

決して下は向かない。２試合連続の零敗で、痛恨の２連敗。重くなりそうな本拠地最終戦セレモニーの雰囲気を、日本ハム・新庄剛志監督（５３）が変えた。「負けてしまいましたが、ソフトバンクも負けました。僕たちは１ミリも諦めていません。僕たちが３連勝して、万が一ソフトバンクが３連敗したら逆転で１位です！」。予定になかったマイクパフォーマンス。選手の顔もパッと明るくなった。

先発の孫易磊が２回３失点で早々と降板。その後も失点を重ね、打線もわずか３安打の完敗だった。しかし、首位・ソフトバンクも４連敗。２・５ゲーム差のまま、首の皮一枚つながった。

「他のチームと一緒のことをしなくても。ああいう風にみんなの顔を見ながら話そうと決めさせてもらいました」。そう振り返った指揮官は、場内を一周しながら。次々と選手を指名。「オールスターからさっぱりホームランを打っていない」とイジられた清宮幸は「今日の試合は忘れて、明日から頑張ります！」と笑顔で声を張り上げた。

選手を、ファンを前向きにする一級品の手腕。新庄監督は「僕の仕事でもありますから。みんなをどう明るく笑顔にさせていくか」とうなずいた。もたつく王者の状況を「プレッシャーはあるでしょうね」と推し図りつつ「何が起こるかわからない。全部勝つしかない。残り６試合後に結果は出ますので。お楽しみに」とニヤリ。大逆転Ｖという奇跡は、信じ続けた先にしか起こらない。