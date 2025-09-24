「ソフトバンク０−１オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）

オリックスがチーム一丸の“首位イジメ”でソフトバンクに敵地４連勝。今季すでに１５敗と顔も見たくなかった“天敵”に、４戦連続の１点差勝利＆２日連続の１−０のゼロ封勝ちまで食らわせ、Ｖ目前のチームを大慌てさせた。

最大の殊勲者は６回４安打無失点の力投で、今季７勝目をマークした田嶋大樹投手（２９）だ。「もう今日は何も考えてなかった。キャッチャーミットに向かって、思い切り腕を振ろうということだけでした」。序盤から再三、ピンチを招くも気迫の投球でタカ打線に決定打を許さず、今季５度目のソフトバンク戦でうれしい初勝利だ。昨年を上回る７勝目については「あまり気にしていなかったけど、いいことではあるので、しっかり喜びたい」と珍しく顔をほころばせた。

そして打線が１点しか取れない中、２番手・横山から“満塁斬り男”で再ブレークした山崎、守護神マチャドとそろって救援に成功。タイガース顔負けの好リレーを連日披露し、一度もホームは踏ませなかったのは…本当に頼もしい。

厚沢投手コーチは「この４連戦、投手陣にはこれまでの借りを全部ぶつけようと言って送り出した」と明かし、その通りに投手陣が期待に応えた。開幕からソフトバンクに痛い目に合わされ続けてきた岸田監督は「皆が攻める気持ちが前面に出てるからこの結果になっている。それを最後までやっていきたい」とキッパリ。このままＣＳ進出に向け、さらに勢いづきたいところだ。