世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は２２日、バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と、同級２位の井上拓真（２９）＝大橋＝に王座決定戦の指令を出したと発表した。合意に達しなかった場合は、１０月２１日に入札となる。ＷＢＣ、ＩＢＦ世界同級王者だった中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が１８日に両王座の返上を発表したことで、ＷＢＣ同級王座は空位となっている。

キックボクシングから転向した那須川は２０２３年４月にデビューし、２４年１０月にはＷＢＯアジア・パシフィック・バンタム級王座を獲得した。直近では６月にビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国）に判定勝ちした。戦績は７戦全勝（２ＫＯ）。

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟、拓真は２０１８年１２月にＷＢＣ世界バンタム級暫定王座を獲得した。２３年４月にはリボリオ・ソリス（ベネズエラ）との王座決定戦に勝ち、ＷＢＡ世界バンタム級王座を獲得し、２度の防衛に成功。昨年１０月の３度目の防衛戦で堤聖也（角海老宝石）に判定負けし、王座から陥落した。戦績は２０勝（５ＫＯ）２敗。