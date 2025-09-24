「もはや逆転は不可能」大谷翔平のMVP”4度目”は確定か　米専門サイトが予想　ナ・リーグの争いは「すでに結末が見えている」

投打に存在感を見せつける大谷がMVP最右翼なのは間違いない(C)Getty Images

今季もMVPレースは“二刀流スター”が主役となるのか。

間もなくレギュラーシーズンが終了となるMLBでは各タイトル争いへの関心も高まる中で、両リーグの最優秀選手についての予想も、連日の様に現地メディアにより行われている。

【動画】打たれた投手が諦め 大谷翔平の圧巻逆方向アーチをチェック

米野球専門サイト『JUST BASEBALL』でも9月22日のトピックにおいて、今季のMVPの行方を占っており、ナ・リーグでは大谷翔平（ドジャース）の受賞が“確実”と報じている。

トピックでは、米ベットサイト『BetMGM』での最新のMVPオッズを伝えながら、両リーグの受賞者を予想。ア・リーグについては、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）とカル・ローリー（マリナーズ）の争いが現在も僅差であるとして、「シーズン終盤を迎えつつあるが、勝負はまだ決していない」と論じている。

一方のナ・リーグは、「ア・リーグに比べるとはるかに落ち着いた展開」と評しており、「シーズンを通してオオタニが本命であり、残された時間を考えると、彼が4度目のMVPを手にするのはほぼ確実だ」と主張。

また、今季途中より大谷が投手復帰を果たしたことで、「さらに評価は高まった」と説く同メディアは、「仮に投球成績が芳しくなくても、打撃面の貢献度だけで本命に押し上げられていたが、投打両面で結果を出しているため、もはや逆転は不可能に近い」と見通している。