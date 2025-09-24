前走・函館スプリントSをレコードで制したカピリナは23日、坂路で4F67秒6のキャンター。田島師は「いつも通りですね。急激に上がったり下がったりしない馬で、競馬に向けての意識はできています」と手応えを得る。

昨秋から力をつけ、重賞初Vで勢いは最高潮。「函館スプリントSもある程度、間隔が空いても結果が出せたので直行にしました。結果が出ている中山もいいですね。時計が速いのもいいです」と愛馬に信頼を寄せていた。