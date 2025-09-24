北海道深川市内の住宅に設置されたカメラの映像です。



無人のリビングに突然現れた赤い手袋をつけた男。



その後、別の男も加わり２人で室内を物色します。



男の手にはケースに入った現金も確認できます。



事件があったのは深川市音江町豊泉の住宅です。



９月２２日午後２時まえ、男２人が留守中の住宅に侵入し、現金などを奪って車で逃走しました。



（家の住人）「１万１０００円とカメラを持っていかれた。泥棒なんて絶対ないだろうと思っていたのでびっくりしました」





この家に住む５３歳の男性は当時外出中でしたが、室内のセキュリティー機器が反応したため、近所に住む知人の男性に様子を見に行ってほしいと連絡。連絡を受けた知人の男性が駆けつけたところ、男２人のものとみられる白い軽乗用車を発見しました。ナンバープレートの上には別のナンバープレートがガムテープで貼られていたといいます。（林記者）「逃げる車を捕まえようとサイドミラーに手をかけていたところ、車に挟まれてけがをしました」逃げようとする男２人を見つけた知人の男性は、逃走進路を防ぐため自分のトラックを家の前に停車させます。男性はその後、トラックから降りて、男２人が乗る車のサイドミラーを掴みながら追いかけましたが、車はそのまま逃走。男性は男２人の車と停車させていたトラックの間に挟まれて、下半身を打撲するけがをしました。事件前には、付近を走行していた車のドライブレコーダーに、男２人の車と似た軽乗用車が映ってました。（けがをした男性）「小柄な男の人２人。日本語で（車の）鍵がないっていう風に慌てていた。許せるわけもないし少しでも早く見つかってほしい」警察は強盗致傷事件として逃げた男２人の行方を追っています。