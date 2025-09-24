メンバーのやる気を引き出さなければならないとき、特に効果的なコミュニケーション方法が2つあります。ポイントは自己承認欲求にあり、日常会話から交渉といったあらゆる場面で活かせるのだとか。後藤彰弘氏の著書「予測不能な時代に確実に成功へ導く プロジェクトマネジメント」（幻冬舎メディアコンサルティング）より、詳しくみていきましょう。

相手のやる気を引き出す

人は、相手が自分に対して興味・関心があると実感できると、自分の存在意義が確認でき、「自分が必要とされている」「自分が評価されている」とポジティブに受け止めることができます。これを「自己承認欲求」といい、ほとんどの人が持っている欲求です。

自己承認欲求は、自分自身の成長意欲や幸福感の向上には不可欠な要素であり、自分の自信にもつながりやすく、欲求が満たされることで心に余裕も生まれます。それゆえ他人を尊重して、健全な人間関係をつくりやすくなります。

一方で、他人の評価を気にしすぎる傾向がある人は、その考えが過剰に強くなると評価を得るために行動するようになってしまいます。プロジェクトマネージャーは、自己承認欲求のメリット・デメリットをしっかりと認識したうえで、メンバーそれぞれの思考やキャラクターを理解・尊重して、一人ひとりとコミュニケーションを図ることが大事になってきます。

人材教育・育成という観点においては、相手の良い部分を評価して声に出して伝えることがもちろん大切です。しかし、それだけでは相手をワンランク上のステージへ押し上げることはできません。成長のためには、メンバーが抱えている課題についても指摘をして、適切なアドバイスを行うことが必要です。

そこで、私がプロジェクトメンバーなどに行っているコミュニケーション上の工夫が2つあります。

1つは「ここを頑張ってほしい」という課題があるときに、相手がこちらの助言を受け入れやすくするために、あえてポジティブなメッセージから伝えていく方法です。具体的には、メンバーの良い点から話をして、次に改善点を伝え、もう一度ポジティブな点で締めくくるというやり方です。いちばん伝えたい「ここを頑張れ」という課題を、2つのポジティブなコメントで挟むため「サンドイッチの法則」と呼ばれています。

フィードバック法を使った効果的な“伝え方”

もう1つは、メンバーを評価する際に必ず「強み」と「課題」を3つずつ伝えることです。これは、会社員時代に部下との面談で活用していたフィードバック法です。

強みと課題が1つずつならすぐに出てきますが、3つになると普段からメンバーとコミュニケーションを取って、日常の言動をよく観察する必要があります。強みについては、フィードバックを受ける側にとってもうれしいことなので、伝える側も「課題」よりも比較的出てきやすい項目だと思います。

しかし、課題は簡単には出てきません。簡単に出てこないということは、メンバー本人にとっても気づいていない、あるいは意識していない課題であることが多いです。

したがって、受ける側にとっては「強み」のフィードバック以上に、本人の今後の行動を変えるぐらいの大きな気づきにつながる可能性があります。

なお、「強み」とは違って「課題」は伝え方次第でメンバーのモチベーションが下がる危険があるのも事実です。しかし、この課題を本人に認識してもらえないと、さらなるステップアップに結びつきません。そこで伝え方においては、次のような工夫も必要です。

課題を指摘するときに状況だけを伝えるのではなくて、その課題となっている要因を明確にして伝えることです。例えば「資料が分かりにくい」という指摘の場合は、「論理的に整理されていない」「内容をちょっと詰め込みすぎる」など「なぜ」分かりにくいのか、改善すべきポイントを伝えます。

そして、課題を改善する際には、それを行うことで本人にとってどのようなメリットが得られるのかを示していくことも大切です。

「この資料は分かりにくい」と指摘するだけでは、なかなか改善のアクションにまではつながりません。「論理的に整理して、大事なことから順番に説明しよう」「情報が多くなりすぎると、見る側は何を伝えたいかが分からなくなってしまうので、3つに絞ろう」といったように改善点や次にやるべきアクションを明確にすると、指摘を受けた人も取り組みやすくなります。

こうしたアドバイスは、単なる評価だけに限りません。プロジェクトを進めるうえで、日常的に行っているさまざまなメンバーとのやりとりや、ほかのステークホルダーやベンダーとの交渉などでも活かせるコミュニケーション法です。

後藤 彰弘

最高経営責任者

株式会社MixturePlus