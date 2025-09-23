“ドラクエバブル”崩壊…9月16日「ドラクエ新作アプリ開発」報道でストップ高も、たった5営業日で「12.3％安」となった“ジェットコースター銘柄”とは【市場が開く前に】

東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年9月22日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：エル・ティー・エス〈6560〉……前日比+250円（+11.83%）／終値2,364円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社はビジネスプロセス可視化・改善・実行支援などを展開するSI・ソフトウエア開発・ITコンサル企業。ITビジネスマッチング『アサインナビ』が有名。

2位：レーザーテック〈6920〉……前日比+2,010円（+10.48%）／終値21,195円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。前週18日（木）に明らかとなった、米半導体大手エヌビディアによるインテルへの巨額投資を受けて、前週末19日（金）より“インテル株”とされる同社への資金流入が続いている。この日、節目となる株価2万円を上抜るとショートカバーを誘発して一段高の動きをみせ、昨年10月以来の高値水準まで買われた。

3位：太陽誘電〈6976〉……前日比+303円（+9.63%）／終値3,448円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。一部では半導体関連銘柄＋防災関連として物色対象となったとの見方も。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：KLab〈3656〉……前日比−16円（−8.25%）／終値178円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。9月16日（火）、同社子会社のKLabGamesが「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォン向け新作アプリ「ドラゴンクエスト スマッシュグロウ」の開発を担当することが明らかとなり、同社の株価が急騰。もっとも、翌々営業日（18日）以降下落が続き、足もと急騰前の水準まで戻している。

2位：SANKYO〈6417〉……前日比−222円（−7.57%）／終値2,712円

【売買材料】

東海東京証券が同社のレーティングを「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に格下げしており、これが嫌気された模様。

3位：ジャパンディスプレイ〈6740〉……前日比−2円（−7.41%）／終値25円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。