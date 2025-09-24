◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）

石塚の両手には確かな感触が残っていた。記念すべきプロ初安打を放ち一塁を回ると待望の時を静かに喜んだ。「今シーズン中に１本打ちたいというのは思っていたので、それは達成できてよかった」。ベンチで祝福する先輩たちの姿が目に入ると、少しだけ口元が緩んだ。

５回２死、先発の戸郷の代打で出場すると玉村の初球、１４０キロ直球をコンパクトにはじき返す中前安打。プロ通算４打席目で「Ｈ」ランプをともし、設定していた目標「１年目でプロ初安打」をクリアした。球団の高卒新人安打は２３年の浅野以来だ。

昨年１０月２４日、巨人からドラフト１位指名を受けた。背筋が伸びた。「プロになるのが夢で、なれて。プロで活躍することがまた次の夢になった」。高校野球を引退しても毎朝後輩の練習が始まる３０分前にグラウンドへ向かったのは夢をかなえるため。指名を受けたと同時にその夢はさらに大きくなった。「今までたくさんの犠牲を払ってプロになった。さらにいろんな犠牲があると思うけど、僕が小さい頃憧れたように、憧れてもらえるような存在になれるように。プロ野球選手ってそういう職業かなと」。その第一歩を踏み出す安打が生まれた。リードを許す苦しい展開の中、広島のＧ党をわかせた。

もどかしさを味わってきた。３月の開幕直前に左手有鉤（ゆうこう）骨を骨折し、７月にも左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱。「焦ってもしょうがない」と口にしてはいたが本音は「早くやりたいって思いましたよ、本心は」。幸運だったのはファームで調整する坂本ら憧れのベテランが時間をかけて準備する姿を近くで見ることができたこと。吉川には守備を教わるなど、時間を最大限有効に使った。

骨折から復帰直前の５月上旬。岡本が左肘靱帯（じんたい）損傷で故障班入りし、風呂でばったり会った。「いつ復帰するの？」。１０年違いの高卒ドラフト１位同士、言葉を交わした。「俺は８月末くらいになっちゃうかな。その時一緒に１軍でできるといいね」。うれしかった。２軍では打率３割２分５厘と好成績を残し、目指し続けた１軍の舞台にはい上がった。初出場で遊撃を守った１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では横に、岡本がいた。

初安打にも笑顔は控えめだったのは、チームが敗れたから。「２位争いが激しい中で、ベンチで経験させてもらっている。勝利に貢献したいというだけです」。今は同僚となった坂本、岡本も経験した高卒新人安打から、石塚がスター街道を歩み始める。（臼井 恭香）

◆宮本和知Ｐｏｉｎｔ 石塚は構え、体つきに貫禄がある。高卒ルーキーのそれじゃない（笑）。５、６年やっている１軍選手と遜色ないし、和真（岡本）のような骨太な感じを受けるよ。僕が監督をしている巨人女子チームが夜にジャイアンツ球場で練習していると、彼はよく室内に打ちに来るんだ。日々の努力も見ているし、応援したくなる選手。勇人（坂本）、和真、その後に続いていきそうなスター性を感じるよ。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）

◆石塚 裕惺（いしづか・ゆうせい）２００６年４月６日、千葉・八千代市生まれ。１９歳。幼稚園年長から勝田ハニーズで野球を始め、佐倉シニアを経て、埼玉・花咲徳栄では１年秋からレギュラーで３年夏の甲子園出場。高校通算２６本塁打。Ｕ１８アジア選手権は日本代表の４番を務め、準優勝。１８２センチ、８４キロ。右投右打。年俸１２００万円。

〇…阿部監督が試合前に石塚を特訓した。雨天の影響で室内で打撃練習を実施。指揮官が打撃投手を務め、石塚は約２０分間ぶっ通しでバットを振り続けた。「練習量を確保しないと。野球に必要な筋力をつけるには振るしかないから」と狙いを説明。期待のドラ１は「監督に直々にやっていただけるのはすごく幸せ」と感謝し、試合ではプロ初安打を放った。阿部監督は「ここからがスタートだと思って、練習量は落とさないでやってほしい」と願った。