◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）

ドラ１・石塚が２３日の広島戦（マツダ）でプロ初安打となる中前打を放った。記念すべき一打を喜ぶ埼玉・花咲徳栄の恩師・岩井隆監督（５５）が、教え子の高校時代を振り返りながら、今後に期待を寄せた。

石塚が入学した瞬間、岩井監督の中に使命感が湧き上がった。右打ちで身長が１８０センチ以上ある大型ショート。足もある。肩もある。

「高卒で右打ちの内野手はなかなかいないし、いるチームは強い。野球界としてもみんなが待っているような存在。こいつはプロに行かせないといけないと思いました」

理解力には目を見張るものがあった。入学してから高校のスピードに戸惑うこともない。高校日本代表に選ばれてもすぐに木のバットに順応した。

「Ｕ１８に備えて、打撃マシンを１５０キロにして目慣らししていきました。大学日本代表との練習試合でいきなり１５０キロのボールをヒットにしてすごいなと（笑）。どのレベルに行っても彼はいろいろ想像してできると思います」

学校では社会の教員。進学クラスの石塚を直接指導する機会はなかったが、悪い話は一度も聞かなかった。

「優等生でいい意味で目立たない。いつも学校では黒縁眼鏡をしていて、先生方からしたら『あの子がドラフト１位なんですか』みたいな感じでしたね」

高卒１年目。３月に左有鉤（ゆうこう）骨を骨折したが、復帰後に２軍では３割を超える打率を残し、１軍では初安打を記録。荒波を乗り越え、上々のプロ野球人生のスタートを切った。教え子のスマートさを分かっているからこそ期待を込めて、こう願った。

「もっと打つかもしれない。今は初見の投手から打っている。対戦を重ねるともう少し打つかもしれない。この投手はここを打った方がいいとか、この投手はこのボールが一番いいとか、そういうのが分かる人だから。長くやってくれればいいですね」