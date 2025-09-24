俳優・川粼麻世（６２）の妻で料理研究家の花音さん（４１）が２人の母とのショットを披露した。

２４日までにインスタグラムで「週末は、枚方で花火大会があったので…母とコハクのお手伝いに行ってきました」とつづり、自身の母と義理の母との写真をアップ。

「結婚式以来、久しぶりに集まった家族。親戚もお手伝いに来てくれて、みんなでワイワイ楽しくお仕事 忙しい中でも笑顔溢れる時間となりました」と喜び、「一緒にお仕事して、一緒にご飯を食べて、川の字で寝て…母達は一緒にタバコを吸う（笑）何気ない光景が、とてもキラキラしているように感じて…とてもココロが温かくなりました」と家族の時間を明かした。

「母とお母さんが並んで歩いて、２人で花音と呼んでくれること。とってもとっても幸せです お母さんが２人。考えたら、贅沢（ぜいたく）だな（笑）みんながこうして、ずーっと笑っていられますように」と願った花音さん。フォロワーは「素敵です」「ほっこり」「素敵なご家族」「みなさんお幸せそう」との声を寄せていた。

２人は２０２４年１０月に結婚（麻世は再婚）を発表した。