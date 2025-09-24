ツーハッチの防災インナー特集♡備えておきたい快適アイテム

近年増えている自然災害に備え、防災グッズの見直しは欠かせません。特に女性にとって、災害時の避難生活を快適に過ごすための「防災インナー」は重要なアイテムです。インナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、持ち運びやすく、機能性も充実したインナーが揃っています。避難生活でも快適さと安心を叶えるこの機会に、防災バッグの中身を見直してみませんか？

ツーハッチの防災インナーとは？

『tu-hacci』の防災インナーは、コンパクトに収納できて持ち運びに便利。ワイヤーを使わないノンワイヤー設計で、避難所でもリラックスして着用できます。

さらに人目が気になりにくいデザインや速乾性など、災害時の生活を快適にする工夫が満載です。サニタリー用品や衛生品とあわせて準備しておくと安心です♡

《ナチュ盛りtype》「ブラモネ」リブレースキャミソール ノンワイヤー



価格：2,980円（税込）

ノンワイヤーながら自然なフィット感と美胸を演出。避難所でも安心して着用できる一枚です。

サイズ：A65～F80対応（カラー：ブラック／チャコールグレー／アッシュブラウン／グレイッシュブルー／グレージュ／スモークピンク／ライトグレー／キナリ／モーヴグレー）

その他のおすすめインナー

「24H使えるナイトブラ」ラフィネレースブラ&ショーツ



価格：3,980円（税込）

サイズ：A65～G90対応（カラー：ブラック／ワイン／グレイッシュベージュ／ライトカーキ／スモークブルー／スモークピンク／グレイッシュブルー／ラベンダー）

カラー違い（ブラック／グレイッシュブルー／テラコッタ／グレージュ／アイボリー）も同価格で展開。

《ナチュ盛りtype》「ブライラズ」リブキャミソール 浅V型 ノンワイヤー



価格：2,980円（税込）

サイズ：S～XL（カラー：ブラック／チャコールグレー／アッシュグレー／グレイッシュブルー／グレージュ／スモークピンク／ピスタチオ／キナリ／モーヴグレー）

別カラー（ブラック／アッシュブラウン／チャコールグレー／ライムイエロー／エクリュ）も同価格。

どのアイテムも1枚で着られるカップ付きキャミソールタイプで、防災バッグに入れてもかさばらないのが嬉しいポイントです♪

防災バッグに“快適インナー”をプラスして安心を

災害時こそ、日常の快適さや安心感をもたらしてくれるインナーが欠かせません。ツーハッチの防災インナーは、コンパクトで機能性抜群。

防災バッグに加えることで、もしもの時も自分らしく過ごせるサポートをしてくれます。ぜひあなたの備えを見直してみてください♡