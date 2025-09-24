「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）

“ＣＳ男”に名乗りを上げた。阪神の前川右京外野手（２２）が五回に２試合連続となる適時打を放つなど、今季２度目の３安打と躍動。クライマックスシリーズ（ＣＳ）でも対戦の可能性がある、難敵左腕のＤｅＮＡケイから価値ある２安打を記録した。３番起用に応え、ポストシーズンに向けて必死のアピールを続ける。

どんな形でも結果を残すだけ。前川は強い気持ちで３本のヒットを放った。「もう結果だけだと思うので、当たりは良くなかったですけど、３本打てて良かったなと思います」。若手の左翼争いへ一気に割って入った。

難敵を打った。相手先発は、今季チームとして苦しめられてきたケイ。森下がスタメンから外れたこともあり「３番・左翼」でスタメンとなった。初回、２死から詰まった二塁へのゴロになったが、全力疾走で内野安打をもぎ取った。

１点を追う五回は、２死満塁の好機。「思い切って仕掛けていく気持ちで打席に立った」とファーストストライクから積極的にスイング。少し差し込まれたが、三塁・筒香の横を抜ける左前への同点の適時打となった。相手左腕ががっくりと肩を落とす中、力強く拳を握った。これでケイの防御率を後退させることにも成功。才木のタイトル獲得へのアシストにもなった。

日頃から、ヒットを打った次の打席を大事にしている。投手が代わっても集中していた。２−２と同点の八回は、右腕のウィックから左前打。自身４月２０日の広島戦（甲子園）以来、今季２度目の猛打賞となった。

もう落ちるわけにはいかない。今季は開幕スタメンをつかみながらも、徐々に調子を落とし降格。シーズンを通して、１軍と２軍を行き来した。今月７日のリーグ優勝決定日も２軍。胴上げとビールかけにだけ加わった。「期待感や自信もあった中で悔しい」。仲間と喜びを分かち合いながら複雑な思いもあった。

ファームでは「永遠の課題」と話す、１軍投手の速球に対応できるよう試行錯誤を続けた。結果を残し、２２日に約１カ月ぶりの昇格。即スタメンで適時打を放ち、この日もヒットを重ねた。「まだまだ完成はしていないけど、良くはなってきている」と少しずつ手応えをつかんできている。

４時間２９分にも及んだ激闘はドロー決着。ただ、前川は確かな存在感を放った。高寺や中川といった、年齢の近い選手で争う、左翼手の座を虎視眈々（たんたん）と狙っている。来月のポストシーズンへ向けても気を抜く暇はない。「自分の中では消化試合とかではない。必死に食らいついて頑張りたい」。はい上がってきた男が打線の起爆剤となる。

◆才木にアシスト打！ 防御率１・５５の才木とタイトルを争うＤｅＮＡ・ケイは登板前の１・７１から１・７６に。ケイが今季あと１試合先発して９回を自責０で終えたとすると、今季１６２回を３０自責で防御率１・６７となる。ちなみに、ケイがこの日を含めて２試合連続完封だった場合の防御率は１・５３。