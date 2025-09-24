アイドルグループの超ときめき♡宣伝部が２３日、結成１０周年記念ツアーの横浜アリーナ公演を開催し、１万１０００人を沸かせた。昨年の単独２デイズがソールドアウトならずだった同所を、ツアーの一環で満席にしてリベンジに成功。アリーナあるあるのトロッコは使用せず、会場を隅々まで練り歩く超至近距離ライブを展開した。

アリーナクラスでは異例の超近距離ライブに、宣伝部員（ファンネーム）が沸いた。撮影ＯＫな恒例のロックオンフリータイム。メンバーが会場中に散り、時に客席まで１０センチほどに近寄って、歌い巡った。

代表曲「最上級にかわいいの！」や「超最強」など４曲、計１３分３０秒に渡って、客席と同じ目線で練り歩いた史上最長ロックオン。坂井仁香（２４）は「会場全部に行けるように考えたら、この曲数になりました」と笑顔を浮かべ、小泉遥香（２４）も「１０年たっても（ファンとの）距離の近さは変わってないと思います」と胸を張った。

全１２会場１４公演で週末の大阪城ホールを残すのみとなったツアーでは、近江牛や佐賀牛など各地の牛肉を食べてエネルギーを充電。昨年１月にソールドアウトできなかった横アリを埋め、坂井は「前回、悔しい思いをしたので、ツアーの１カ所としてソールドアウトしたのはうれしかった。リベンジできました」と充実感をにじませた。吉川ひより（２４）もコール＆レスポンスで「ソールドアウトの声は違うね」と思わずにやけた。

カワイイを追求したビジュアルとパワフルな歌声で多幸感マシマシな３時間、２５曲の熱演。１０年間の不変と成長を提示し、ＴｉｋＴｏｋ総再生回数２３億回と大バズりしている「超最強」とともにアニバーサリーイヤーを駆け抜けていく。

ＴＢＳラジオでの冠番組スタートやｍｅｔａ社とのコラボも発表した宣伝部長の辻野かなみ（２６）は「勝負の年。『超最強』をもう一歩進めて、年末に向けてもっとテレビ番組に出演していきたい」と意気込み。新たな大舞台をロックオンし、吉川は「『超最強』をもうひと盛り上がりさせたい。今２３億回だから…３０億回？」と貪欲だった。