¡¡ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£³ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢£±£·ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£°£µÇ¯¤ÎÆ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¤È£±£µÇ¯¤Î¥Ð¥ê¥ª¥¹¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿£Î£Ð£Â¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌòÌÜ¤Ï£·²óÀèÆ¬¤Îº¸ÂÇ¼Ô¡¦ÎÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£ÊÑ²½µå¼çÂÎ¤ÎÇÛµå¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÆâ³Ñ¤ò¸·¤·¤¯ÆÍ¤¯¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÎÁÍý¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«£¶µå¤Ç¤ªÌò¸æÌÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ïº£µ¨£µ£±¸ÄÌÜ¤Î£È£Ð¤â¼ê¤Ë¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤Ë£±º¹¤ÈÆùÇö¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ç¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¡£²ê¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî£µÇ¯´Ö¤Î»óÉú¤ÎÆü¡¹¤ò·Ð¤ÆºÍÇ½¤ò°ìµ¤¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¡¦¥È¥Ã¥×¤Î£¶£µ»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î£°¡¦£¸£¹¡£µå»Ë¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¼Â´¶¤ò¡Ö¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤¿µÏ¿¡×¤ÈÌ£Êý¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µÚÀîËÜ¿Í¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÂç¤¤ÊÈôÌö¤ÎÍ×°ø¤ò¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅÀ¤ÈÅÀ¤¬Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥¢¥Þ»þÂå¤â´Þ¤á¤¿Ã»¤¯¤Ï¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö²Ð¤Î¶Ì±¦ÏÓ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¬¹âÂ´ÆþÃÄ£·Ç¯ÌÜ¤Ë¼ùÎ©¤·¤¿µÏ¿¤Ë£±Ç¯Áá¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïºò¥ª¥Õ¤«¤é¿·¤¿¤ËÃå¼ê¤·¤¿Î¦¾å¶¥µ»¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤À¡£ºÇ¤â¸¶»ÏÅª¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶¥µ»¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥É¥¢¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹¤Ï±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤êË¾÷¡Ê¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¤½¤Î¤â¤Î¡£¡Ö²¼È¾¿È¤Î¥¢¥Ã¥×¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÚÆù¤Î³ÆÉô°Ì¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ºÆ¸½À¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤Èº¸ÏÓ¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¶È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼ïÌÜ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½ÀÆð¤ËÒòÓð¡Ê¤½¤·¤ã¤¯¡Ë¢ªµÛ¼ý¢ª³èÍÑ¤Ç¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÃÎ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¤ÈµÚÀî¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À£²£´ºÐ¡£ÅÁÀâ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Ê£Æ£Ë¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¤¢¤Î»þ¤Îµå»ù¡×¤è¤ê¤â£±ºÐ¼ã¤¤¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£