¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö£±¥ß¥ê¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÆÍÁ³¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿¼ËÅ±óÎ¸
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Î¿¼ËÅ±óÎ¸¤È¤Ï¡½¡½¡££²£³Æü¡¢ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ç³ÚÅ·¤Ë£°¡½£·¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÇÔ¤â¡¢»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÍ½Äê³°¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ê¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¹¤éÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤É¤³¤í¤«³ÚÅ·¤ËÂç»´ÇÔ¡£¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò½Ì¤á¤ëºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½Å¤¤¶õµ¤¤Ç·Þ¤¨¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÀ°Îó¤¹¤ë¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤ËµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤òà¶¯Ã¥á¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ê¥¤¥ó¤ò°ú¤Ï¢¤ì¾ìÆâ°ì¼þ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°ìÇ¯´Ö²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ï¡Êº£Æü¡ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä¶«¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï£±¥ß¥ê¤â¡Ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¡ËÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬£³Ï¢¾¡¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£³Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤é¡ÄµÕÅ¾¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±ºÇ¸å¤Þ¤ÇµÕÅ¾£Ö¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Î·×²è¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¼óÇ¾¿Ø¡¢¥Ê¥¤¥óÁ´°÷¤¬À°Îó¡£¾¾ËÜ¹äÁª¼ê²ñÄ¹¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Á´¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤ÏµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ÎÄÀÂÚ¥à¡¼¥É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¥Á¡¼¥à¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³ÎíÉõÉé¤±¤ÈºÇ°¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¤Çµå¾ì¤Î½Å¤¤¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð£±£°·î¤Ë¹µ¤¨¤ë£Ã£Ó¤Çºòµ¨¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòµ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ò£²¾¡£±ÇÔ¤Ç²¼¤·¤¿¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ç¤Ï£±¾¡¤â¤Ç¤¤º£³Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸Å²¡Ê¤Æ¤Ä¡Ë¤ÏÆ§¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¸½ºß¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¶µÜ¹¬¡¢ÌîÂ¼¡¢ËüÇÈ¤é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÇÀþ¤¬¤ä¤äÄãÌÂµ¤Ì£¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ê¥¤¥ó¤Î¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Î£Ã£Ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££²°Ì¤«¤é£Ã£Ó½Ð¤Æ¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó²¼¤¬¤ë¤ó¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£À¶µÜ·¯¡¢ËüÇÈ·¯¡¢ÌîÂ¼·¯¤Ë¤·¤Æ¤â²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¾ï¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤»Ø´ø´±¡£º£²ó¤ÎÆÍÁ³¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡×¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤»¤ë¤«¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»Ä¤ê£¶»î¹ç¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£