¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡ÉÔÄ´¤Î¥¦¥é¤Ë¿ûÌî¤¬È´¤±¤¿Àº¿ÀÅªÉÔ°Â¡Ö¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç£´²ó£µ°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¡£¥Á¡¼¥à¤â£°¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤ê¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤â£²¡¦£µ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¶ì¤·¤ó¤À¡£½é²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éËöÊñ¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡££²²ó¤Ë¤âÆó»à¤«¤éÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤ÈÃæÂ¼¾©¤Ëº¸ÍãÀÊ¤Ø¤ÎÆÃÂç£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£½øÈ×¤Ç£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²ó°Ê¹ß¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤¬£°¡½£´¤Î£´²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¡¦ÀÐÄÍ¤òÁ÷¤é¤ì¹ßÈÄ¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ì¤À¤±Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬°¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÕÇ¤¤â²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ß£·¾¡£¹ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£µ¤È¤é¤·¤«¤é¤ÌÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡£ÅÐÈÄÁ°Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£²Æü¤³¤½¡Ö´°Åê¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Èà¹µ¤¨¤áÈ¯¸Àá¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¼«¿È¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅêµå¤ÎÊý¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£
¡¡Âç¹õÃì¤Î¿ûÌî¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢£²£µºÐ¤Ë¤·¤Æµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¦¡£Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¶ì¤·¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê½Å°µ¤Ê¤É¤Ï¡Ëµð¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÃÃ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤âº£Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££µ²ó£³¼ºÅÀ¤ÇË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î©¾ì¤ÎÊÑ²½¤â¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ÅÃæÌÏº÷¤òÂ³¤±¤ë¸Í¶¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óà¥é¥¹Åêá¤È¤Ê¤ë¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£