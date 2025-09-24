関脇・若隆景は東前頭４枚目・平戸海に寄り切られ、５敗目を喫した。大関昇進目安の「三役で直近３場所３３勝」に届かなくなり、昇進が極めて厳しくなった。

＊ ＊ ＊

らしくない相撲で若隆景が崖っぷちに追い込まれた。平戸海との一番。立ち合った後、すぐに体が起きてしまった。中に潜ってこそが若隆景の生きる道。持ち味を完全に見失っている。今場所は相撲が軽い。これは稽古不足に原因があると思っている。場所前に熱発で何日か稽古を休んだと聞いている。重みのある下からの攻めが出ないのは、それが影響しているのか。

１０日目までの５勝５敗は大関取りの場所としては致命的かも。残り５日の対戦相手には強い２横綱と復調してきた大関が含まれる。数字的には５連勝すれば２ケタに乗ると同時に内容にも合格点が付く。私は５連勝する確率を多少の忖度（そんたく）を加えて３０％ぐらいと見積もっている。４勝１敗で乗り切れば来場所にバトンを渡すことはできるが、３勝２敗なら振り出しに戻る。タイトロープの上の戦い。“若隆景の３０％”に夢を見させてもらう。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）