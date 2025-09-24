※経済指標

＊米経常収支（第2四半期） 21:30

結果 -2513億ドル

予想 -2566億ドル 前回 -4398億ドル（-4502億ドルから修正）



＊米製造業PMI（9月・速報）22:45

結果 52.0

予想 52.2 前回 52.3



＊米非製造業PMI（9月・速報）22:45

結果 53.9

予想 54.0 前回 54.5



＊米コンポジットPMI（9月・速報）22:45

結果 53.6

予想 54.0 前回 54.6



リッチモンド連銀製造業指数（9月）23:00

結果 -17

予想 -5 前回 -7



※発言・ニュース

＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.571％（WI：3.572％）

応札倍率 2.51倍（前回：2.69倍）



＊パウエル議長

・この先リスクのない道はないと改めて強調。

・関税が継続的なインフレを招かないよう確実に対処。

・雇用は分岐点以下だが、その他の雇用指標は安定。

・長期的なインフレ期待は２％目標に沿っている。

・関税の影響は一時的な価格変動要因となる見込み。

・８月のＰＣＥコアインフレは２．９％上昇を見込む。物品価格が牽引。

・一時的な価格上昇は数四半期に渡り発生する可能性。

・最近の価格上昇は主に関税を反映。

・インフレ経路に関する不確実性は依然高い。

・株価はかなり高い評価水準にあると多くの指標が示唆。

・雇用創出が急激に落ち込んだ

・雇用減速の一因は公共政策への不確実性。

・皆さんは低解雇・低採用の経済状況下にいる。

・関税はインフレ要因としては大きくない。

・輸出企業が関税の大部分を負担するのではないようだ。

・現在の労働市場には有意な弱さが見られる。



＊トランプ大統領

・ウクライナは全領土を取り戻す立場にある。

・ＮＡＴＯへの武器供給を継続する。

・ロシア・ウクライナ情勢については両国の繁栄を願う。

・プーチンとロシアは深刻な危機に直面。

・ウクライナが行動を起こす時だ。

・当初のウクライナ国境という選択肢は残っている。



＊ボウマンＦＲＢ理事

・雇用情勢の悪化続くなら、より迅速な利下げ必要。

・８月のコアＰＣＥインフレは大幅改善を示す見込み。

・利下げで断固たる行動を取る時。

・ＦＲＢは政策対応が遅れる深刻なリスクに直面。

・労働市場はより脆弱でさらに悪化の可能性。

・移民政策では雇用減速を説明できない。

・関税のインフレ効果は小さいと確信。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・インフレ目標のレンジ設定の可能性を排除せず。

・雇用減速は供給と需要の両方の要因が少しある。

・企業から聞く話では採用も解雇もしていない。

・雇用リスクに対する懸念は大幅に高まっている。

・現時点での実質の中立金利は約１．２５％と考える。

・中立金利の上昇は歓迎すべきこと。

