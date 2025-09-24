「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）

ＣＳローテ入りへ及第点の粘投を見せた。阪神のニック・ネルソン投手（２９）がＣＳで対戦の可能性があるＤｅＮＡを相手に、５回５安打２失点。「悪くはなかったよ。ロースコアのゲームになって、攻撃陣も苦労して今日は勝ちにはつながらなかったけど、最低限の仕事はできたのかな」。３度目の先発となったが、いずれも大崩れすることなく試合をつくって、アピールを続けている。

二回先頭の筒香に一発を浴びて先制点を献上しても、ズルズルといくことはなかった。三回と四回は四球を与えながらも無失点。五回に２死三塁から桑原に一時は勝ち越しとなる適時打を許したが、自己最長タイの五回を投げきった。チェンジアップを有効活用し、「変化球もゾーンにコントロールすることができて、いい感触だったね。（失点は）１点ずつで崩れなかった」と手応えを示した。

ポストシーズンに向けての先発陣の顔ぶれは、村上、才木、大竹は確定的で、高橋も有力。残る５〜６番目の枠を、今月から先発転向したばかりの助っ人右腕が狙う。４日・中日戦（バンテリン）は３回無失点、１５日・中日戦（甲子園）は５回１失点で先発初勝利と「いいアウトを重ねている」。スタンドから家族が見守ったこの日も、完璧な内容とまではいかなかったが、ベイ打線に対して十分通用することを証明する７８球だった。