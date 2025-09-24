10月12日からTBS系にて放送がスタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。北海道・日高地方でのロケを終えて、主演の妻夫木聡、共演の佐藤浩市、目黒蓮（Snow Man）よりコメントが寄せられた。

本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。脚本を手がけるのは、『桐島、部活やめるってよ』『ディストラクション・ベイビーズ』などの喜安浩平。演出は、『アンナチュラル』（TBS系）や『最愛』（TBS系）などのテレビドラマのほか、近年は『ラストマイル』や『ファーストキス 1ST KISS』など映画作品の監督も務める塚原あゆ子らが担当する。

主演を務める妻夫木のほか、佐藤、目黒、松本若菜、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅、小泉孝太郎、黒木瞳、沢村一樹らがキャストに名を連ねている。

日高地方でのロケは、第1話で栗須（妻夫木聡）と耕造（佐藤浩市）が初めて顔を合わせるセリ会場でのシーンや、栗須が元恋人の加奈子（松本若菜）と偶然再会するシーンなど、止まっていた栗須の人生が大きく動き出すきっかけとなる重要なシーンの撮影が行われた。

日本有数の馬産地である日高地方で育成された競走馬たちと実際に触れ合うシーンの撮影も行われ、妻夫木は「馬と心が通い合う瞬間みたいなものが撮れたのではないかと思います」とコメント。佐藤は、「本当に馬ってデリケートで、みんなで気を配りながらやらないといけないということを今回改めて感じました」と、馬との撮影の難しさについても語った。北海道での撮影には、本編でその役どころが解禁となる目黒蓮の姿も。初めての馬との撮影で「いつカメラを回し始めたのか分からないくらい何も作らず自然に馬と触れ合えて、なかなかない経験だったなと思います」とコメントした。

さらに、セリ会場でのシーンでは地元・日高の人々がエキストラとして参加。実際のセリを運営するスタッフや馬主の参加で、よりリアリティのあるシーンとなった。

コメント●妻夫木聡馬との撮影は、人間の都合だけではうまくいかないこともありますが、馬と心が通い合う瞬間みたいなものが撮れたのではないかと思います。北海道での撮影は、地元の方々が「普段はこんなことないよ」とおっしゃるくらい雨が多くて（笑）。ですが、雨でもうまく心情とリンクしている気もしますし、北海道の土地にすごく助けられているんだなとつくづく思います。セリ会場では日高の方々と撮影させていただいたのですが、実際に馬主の方々もいらっしゃると思いますし、本当のセリの臨場感を皆さんわかっているので、スムーズに撮影を進行することができて本当に助けられました。たくさんの人の思いを託して継承されていく、歴史があるということを撮影を通して日々学ばせていただいてます。ぜひみなさんもこのドラマを通して、自分の中に秘められた情熱みたいなものを呼び起こしてもらえたら嬉しいなと思います。

●佐藤浩市僕は今までも馬と一緒に撮影する作品が多くて、もう半世紀近く馬に乗っているのですが、本当に馬ってデリケートなので、みんなで気を配りながらやらないといけないということを今回改めて感じました。本当に新しい形のドラマだと思います。馬が人間との間に入ることによって人間がどうなるのか、そういうことも含め色々なドラマを皆さんに味わってもらえると思います。

●目黒蓮僕は今日初めて馬との撮影だったのですが、いつカメラを回し始めたのか分からないくらい何も作らず自然に触れ合えて、なかなかない経験だったなと思います。北海道で色々なところをもっと見てまわりたいですし、お芝居という面でも先輩方であったり、周りの方々から色んなことを学んでいきたいと思います。このドラマを通して競走馬にはたくさんの人の思いが乗っているんだと改めて思い知りました。視聴者の皆さんにもそういう部分も感じていただけると思うので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。

