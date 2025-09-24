10月招集の可能性は？ 森保監督が“移籍騒動に揺れた25歳アタッカー”に言及「ブランクはあるはずですけど…」【日本代表】
今夏、移籍を巡る騒動に揺れた中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）が９月の日本代表メンバーから漏れたのは記憶に新しい。「体調不良」という名目で約２か月間、所属チームから離脱していた25歳のアタッカーはその後に残留を決意すると、現地９月20日のサンテティエンヌ戦（リーグ・ドゥ６節）で今季初出場を果たした。
この一戦で今季初めてベンチ入りした中村は、１−３で迎えた59分にピッチへ。そして69分、左サイドでの仕掛けから相手２人を引きつけてのパスでテウマのゴールをアシストと、いきなり結果を残した（チームは２−３で敗戦）。
その３日後の９月23日、FC東京対アビスパ福岡戦（FC東京が１−０と勝利）を視察した日本代表・森保一監督は中村に言及。“復帰戦”のパフォーマンス、招集の可能性について以下のように話した。
「舞台が２部（リーグ・ドゥ）になったからこそ違いを見せてほしい。ブランクはあるはずですけど、先日の途中出場した試合でも違いをはっきりと見せていました。２部にいたとしても国際舞台で活躍できるパフォーマンスを自チームで見せてくれれば代表の舞台にはつながってきます」
果たして、パラグアイ代表、ブラジル代表と戦う10月の日本代表メンバーに中村は招集されるのか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
