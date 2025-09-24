妻夫木聡・佐藤浩市・目黒蓮が北海道で二週間のロケ敢行！競馬に夢を駆けた熱きドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

競馬の世界を舞台にひたすら夢を追い続けた熱き大人たちのドラマを描いた、妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』が10月12日よりスタート。その重要な舞台の一つ・北海道日高地方での二週間にわたるロケが行われ、キャスト陣のコメントが到着した。

■家族や仲間との絆が奇跡を起こしていく、人と競走馬の20年にわたる物語

『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、決してひとりでは掴むことのできない壮大な夢を夢を追い続けた人間達と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが、日曜劇場で描かれていく。

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。

■「馬と心が通い合う瞬間みたいなものが撮れたのではないかと思います」（妻夫木）

そしてこのたび、日本有数の競走馬の産地である北海道・日高地方で約2週間にわたるロケを敢行。第1話で栗須（妻夫木聡）と耕造（佐藤浩市）が初めて顔を合わせるセリ会場でのシーンや、栗須が元恋人の加奈子（松本若菜）と偶然再会するシーンなど、止まっていた栗須の人生が大きく動き出すきっかけとなる重要なシーンの撮影が行われた。

日本有数の馬産地である日高地方で育成された競走馬たちと実際に触れ合うシーンの撮影も行われ、妻夫木は「馬と心が通い合う瞬間みたいなものが撮れたのではないかと思います」とコメント。佐藤は「本当に馬ってデリケートで、みんなで気を配りながらやらないといけないということを今回改めて感じました」と、馬との撮影の難しさについても語った。

北海道での撮影には、本編でその役どころが解禁となる目黒蓮の姿も。初めての馬との撮影で「いつカメラを回し始めたのか分からないくらい何も作らず自然に馬と触れ合えて、なかなかない経験だったなと思います」とコメントした。

さらに、セリ会場でのシーンでは地元・日高の方々がエキストラとして参加！ 実際のセリを運営するスタッフや馬主の方々の参加で、よりリアリティのあるシーンとなった。

北海道ならではの雄大で迫力ある映像に注目だ。

■妻夫木聡 コメント

■佐藤浩市 コメント

■目黒蓮 コメント

■番組情報

TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』

10/12（日）21：00～22:09（※初回15分拡大）

毎週日曜日21：00～21:54

