神戸新聞杯2着ショウヘイ（牡3＝友道）、同5着ライトトラック（牡3＝友道）、ラジオNIKKEI賞1着エキサイトバイオ（牡3＝今野）は菊花賞（10月26日、京都）。

神戸新聞杯4着デルアヴァー（牡3＝松永幹）も菊花賞に登録予定。

ローズS4着ビップデイジー（牝3＝松下）は秋華賞（10月19日、京都）。

夕月特別1着グローリーリンク（牝3＝吉岡）も秋華賞を視野。

オールカマー3着ヨーホーレイク（牡7＝友道）はジャパンC（11月30日、東京）。

同5着ホーエリート（牝4＝田島）はエリザベス女王杯（11月16日、京都）が本線も、出走状況次第ではアルゼンチン共和国杯（11月9日、東京）へ。

エルムS1着ペリエール（牡5＝黒岩）は武蔵野S（11月15日、東京）。

府中牝馬S1着セキトバイースト（牝4＝四位）、仲秋S1着ラヴァンダ（牝4＝中村）はアイルランドT（10月12日、東京）。

【2歳次走】

札幌2歳S3着スマートプリエール（牝＝大久保）はアイビーS（10月18日、東京）を視野。

阪神新馬勝ちブルースカイブルー（牡＝平田）は紫菊賞（10月11日、京都）。

カンナS3着ヤマメライズ（牡＝田島）は福島2歳S（11月16日）。