国際社会の再三にわたる警告を無視し、無差別攻撃を続けてきたことが招いた事態である。

イスラエルは、多くの国の支持を失った重みを深刻に受け止めるべきだ。

米ニューヨークでの国連総会で、イスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」をめざす首脳級会合が開かれた。フランスなどがパレスチナを国家として承認すると表明した。

共同議長を務めたマクロン仏大統領は「イスラエルとパレスチナが平和と安全の中で共存する可能性を守るため、あらゆることをしなければならない」と述べた。

会合に先立ち、英国、カナダなども国家承認した。すでに約１５０か国がパレスチナを国家と認めていたが、先進７か国（Ｇ７）では仏英カナダが初めてである。

イスラエルのパレスチナ自治区ガザへの軍事攻撃は、イスラム主義組織ハマスのテロが発端だったとはいえ、もはや自衛の範囲を大きく逸脱している。国連などによる食料支援を妨害し、意図的に飢饉（ききん）を引き起こしている。

仏英などは、これ以上の横暴は容認できず、圧力を強めねばならないと判断したのだろう。

ネタニヤフ政権はパレスチナとの共存を拒否し、武力での制圧を進めている。今月に入り、中心都市ガザ市の制圧に向けた地上作戦を本格化させた。

イスラエル軍のガザ侵攻による死者は６万５０００人を超え、国連人権理事会の調査委員会は惨状を「ジェノサイド（集団殺害）」と認定した。にもかかわらず、イスラエルが危機を拡大しているのは言語道断である。

米国のトランプ政権がイスラエルの暴走を止めず、支援を続けている責任も重い。国連安全保障理事会では今月、ガザの即時停戦を求める決議案に理事国１５か国中、１４か国が賛成したが、米国が拒否権を行使したため否決された。

日本は今回、パレスチナの国家承認を見送った。現時点では、イスラエルの残虐行為を止める効果は低いと判断したとみられる。米国が反発して日米関係に悪影響が及ぶことも懸念したのだろう。

だが、米国と「特別な関係」にある英国までが承認する中、このままでは日本がイスラエルの非道を黙認したと思われかねない。

岩屋外相は、イスラエルへの制裁や、将来のパレスチナ国家承認などを検討する考えを示した。ガザの危機打開につなげる具体的な措置を取る必要がある。米国への働きかけも強めねばならない。