「晩夏 → 秋なに着る？」【無印良品】店員さんの「パンツコーデ」が参考になる♡

季節の変わり目は「何を着ればいいの？」と迷ってしまいがち。おしゃれ迷子な大人世代には、ショップスタッフのリアルな着こなしがお手本になるかも。今回は【無印良品】のスタッフ@mujistaff.daimyoさんによる「パンツコーデ」を集めました。ほどよいトレンド感がありながら、すっきり大人っぽく見せてくれるスタイリングを、ぜひチェックしてみて。

ストライプシャツが主役の知的コーデ

ストライプ柄がさわやかなシャツは、1点投入でコーデをきれいめな雰囲気に導いてくれるアイテム。ボタンは1番上を留めてきちんと感を出しつつ、下側は広く開けて動きの出るシルエットに。真面目なアイテムを少しだけ着崩すことで、遊び心とこなれ感のある大人のスタイリングに仕上がります。パンツはブラックデニムを投入し、クールな印象にシフト。

きれいめシャツをゆったりパンツでリラクシーに

暑さが残る季節のトップスは、軽やかな素材のシャツがおすすめ。ダークカラーなら秋らしさがぐっと増し、同時に大人っぽさも叶えてくれそう。ボタンを外したり袖をまくったり、適度に肌見せすることでこなれ感もアップ。リラクシーなパンツを合わせれば、気負わない大人のデイリーコーデに。

アクティブなパンツでハズしをきかせて

長すぎない丈感できれいめに着こなせるシャツに、ナイロン素材がアクティブな印象のワイドパンツを組み合わせ。パンツは優しげなアイボリーカラーで、ひとさじの上品さもキープします。裾のゴムを絞れば丸みのあるシルエットが生まれ、シンプルなワンツーコーデにこなれ感をプラス。シャツとパンツは体のラインを拾わないシルエットなので、さり気なく体型カバーも叶えてくれそう。

ナチュラルなブラウスとパンツを秋色でまとめて

軽やかなガーゼ素材のブラウスも、生成カラーを選べばぐっと秋らしい雰囲気に。ストレートラインが洗練された印象のベイカーパンツを合わせると、大人カジュアルに仕上がります。長すぎない腰丈のシャツなので、タックアウトでもすっきり上品な印象を与えます。パンツの大きめのポケットは、太ももまわりの体型カバーにも一役買ってくれそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S