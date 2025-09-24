ライブを「生きがい」とする、Ｐｅｒｆｕｍｅらしいセットリストだった。単独公演としては活動休止（コールドスリープ）前のラストライブだが、“Ｔｈａｔ’ｓ ｂｅｓｔ盤”のようなお祭り感のある構成には終始しなかった。

人体プロジェクションマッピングなど最先端のテクノロジーをライブ演出に取り入れ、挑戦を続けてきた彼女たちの矜持（きょうじ）。あくまで「今」、現在進行形の姿を見てほしい―という思いを感じた。

東京ドーム公演が発表になったのは「２月２６日」。これは、５年前のドームツアーの最終日が中止になった日と同じ日だった。ライブの「顔」とも言える１、２曲目は「ＧＡＭＥ」と「再生」。５年前の再演でファンの心をつかむと、３曲目「Ｃｉｐｈｅｒ」から１５曲目「ｅｘｉｔ」までは最新アルバム「ネビュラロマンス後篇」の世界観に沿った。１６曲目の「ポリリズム」からは、「チョコレイト・ディスコ」などＰｅｒｆｕｍｅ史に不可欠な名曲が並んだ。

２日前、全ての活動の中心にあるのは「ＬＩＶＥ」と言った。「すべてを捧げて、ステージに立ち、心を燃やしてきた」。この日も映像美は圧巻で、現時点での最大限を発揮した究極形だった。

「また必ず会いましょう」と繰り返した３人。最終曲「巡ループ」を歌い終えると、それぞれの道へと進んだ。どんな未来が待っているだろう。彼女たちが望むタイミングで、再会できる日を待ちたい。（加）