◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人が鬼門マツダで痛恨の完封負けを喫し、ＣＳ第１ステージ（Ｓ）の本拠地開催権を争う２位ＤｅＮＡとの差が２・５に広がった。先発の戸郷翔征投手（２５）が序盤から広島打線につかまり２回までに４失点。４回４失点で９敗目を喫し、これで初回は３試合連続失点と課題を露呈した。打線も８安打ながら無得点。残り５試合となり、厳しい状況が続く中、ドラフト１位ルーキー・石塚裕惺内野手（１９）が５回に代打で登場。４試合４打席目で待望のプロ初安打を玉村から放った。

こんなはずではなかった。残り６戦全勝を掲げて臨んだマツダで完敗。強い決意と対照的に結果は残酷だった。阿部監督が「やっぱりきついよね」と嘆いたように、魔の初回を含め２回までに４失点した先発・戸郷が誤算だった。Ｂクラスが確定してベテラン主力を大量抹消し、若手もスタメンに並べた広島に痛恨の取りこぼし。借金１となり、阪神に引き分けた２位・ＤｅＮＡとのゲーム差は２・５に広がった。

今季マツダでは３戦２敗だった戸郷が「４度目の正直」に挑んだが、出はなをくじかれた。初回２死一、二塁から末包に三塁線を破られ先制の２点適時二塁打。自身３登板連続、直近６登板中５度目の初回失点で主導権を握られた。２回は２死から投手の玉村に安打を許し、中村奨に２ランを被弾。指揮官が「なんか、どっか悪いのかなって心配になっちゃうんだけど」と言うほどの不調ぶりだった。

試合前まで９月は３戦３勝だったが、相手を圧倒する本来の戸郷の投球とはほど遠い内容が続いていた。阿部監督は「本人は必死で投げている、かもしれないけどね。気持ちが切れちゃっているというか、集中力を欠いているように見えてしまう。技術的なこともあるんだろうけど、メンタルの部分なのかなと。ちょっと心配してしまうんだけど」と指摘。「心配」と繰り返して状態アップを願った。

昨年に続いて開幕投手に指名した右腕は、２度の２軍降格もありここまで７勝９敗。ＣＳに向け不安が残るが、立ち直ってもらうしかない。次回登板について「いってもらうしかない。誰もいないので。投手の頭数はいっぱいはいますけど、１軍で先発できる投手がいないので」と明言した。

井上、赤星らが２軍調整中で、短期決戦では山崎、グリフィンらとともに先発としてフル回転が不可欠だ。杉内投手チーフコーチも「彼に抜けてもらっちゃ困るので。彼にも伝えましたけど、ここまで来たら調子がいい悪いは関係ない。先発の役割、責任を果たすとか、そのへんに重点を置いてほしい」と改善を求めた。

攻撃陣も８安打無得点と元気がなく今季１５度目の完封負け。対広島は１１勝１３敗１分けで２年ぶりに負け越し、マツダでは２勝１０敗で同球場では球団初のシーズン１０敗の屈辱を味わった。今季の広島戦は終了したが来季へ課題持ち越しだ。

ＣＳ本拠地開催の２位を争うＤｅＮＡとともに残り５試合。ＤｅＮＡに３勝されると巨人は逆転できず、ＤｅＮＡ２勝３敗で５戦全勝が必要と、さらに厳しい状況に追い込まれた。次は２６、２７日に敵地でＤｅＮＡとの直接対決。絶対に負けられない。（片岡 優帆）

【戸郷】４回６５球５安打４失点で自己ワーストとなる９敗目を喫し「あれだけ立ち上がりが悪いと、こういう試合展開になる。責任も果たせなかったし、勝負球が全部打たれているので技術不足だと思う」。