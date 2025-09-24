プロボクシング世界主要４団体の一つ、ＷＢＣ（世界ボクシング評議会）は２２日（日本時間２３日）、ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が返上、空位となる予定のＷＢＣ王座に関し、同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝に対し、王座決定戦の交渉を行うよう指示したと発表した。近日中にも対戦が発表される見込み。那須川はキックボクシングからの転向８戦目で待望の世界初挑戦となる。

天心の世界初挑戦が見えてきた。中谷が保持する２つの世界王座の返上を表明したことを受け、バンタム級が一気に動き出した。ＷＢＣが天心、拓真両陣営に対し、空位となる予定のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦での対戦交渉を指示。１０月２１日までに合意しなかった場合は、ＷＢＣのルールにより第三者が参加できる興行権の入札で決まるが、米専門メディア「ボクシングシーン・ドットコム」は、すでに交渉中で決戦は１１月、東京の予定と報じた。

天心はキックボクシングからプロボクシングに転向し、２３年４月のデビュー戦以来、７連勝。ＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得（返上）し、今年２月には元ＷＢＯ世界バンタム級王者ジェーソン・モロニー（オーストラリア）を判定で下した。スーパーバンタム級の４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、バンタム級王座を返上後、群雄割拠の様相を呈してきたバンタム級で、天心はＷＢＡ＆ＷＢＣ１位、ＷＢＯ２位、ＩＢＦ１１位と４団体全てで世界ランキングに名を連ねるなどトップ戦線を走っている。

今年８月、地元・松戸市で開催した「天心祭」では中谷の王座返上に関し「返上されたなら、しっかり取りにいくのは必然」と発言。対戦したい相手を聞かれると「選べるか分からないが、（ＷＢＣの）２位は拓真選手だから、僕はいつでもやれる準備はできています」と視野に入れていた。

尚弥の弟である拓真はこれまでＷＢＣ暫定、ＷＢＡと２度世界王座を獲得。実現すれば天心にとっては過去最強の相手だ。１４〜２０日に千葉・成田市のゴルフ場で走り込み合宿を行った天心は帝拳ジムの公式サイトで「近々次の試合の発表があります。ワクワクです」などとコメント。来年５月の尚弥ＶＳ中谷を前に、ビッグマッチが実現しそうだ。（谷口 隆俊）

〇…天心は２０日まで千葉・成田合宿を実施し、帝拳ジムの公式サイト「那須川天心の成田日記」を連日更新していた。１５日に「強く逞（たくま）しくなって帰ってきます」と決意表明。翌日から「速く逞しくなって帰ってきます」「気持ちも強く逞しくなってきます！」と続け、連日のように「逞しく」を使った。最終日の２０日も「みんなで切磋琢磨（せっさたくま）し合って走りきりました」。と報告。「たくま」を意識していた？

中谷返上で空位に バンタム級は中谷が近くＷＢＣ、ＩＢＦ王座を返上予定。ＷＢＡは正規王者アントニオ・バルガス（米国）、休養王者・堤、暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）がベルトを腰に巻く。

ＩＢＦは王座が空位となった場合、１位と２位も空位のため、３位ホセ・サラス・レイジェス（メキシコ）と４位・拓真による王座決定戦とみられていた。拓真がＷＢＣ王座に回った場合、レイジェスの相手には５位ランディ・ヌグシェケ（南アフリカ）、６位の日本王者・増田陸（２８）＝帝拳＝も候補に挙がってくるだけに注目される。