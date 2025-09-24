◆大相撲秋場所１０日目（２３日、東京・両国国技館）

関脇・若隆景は東前頭４枚目・平戸海に寄り切られ、５敗目を喫した。大関昇進目安の「三役で直近３場所３３勝」に届かなくなり、昇進が極めて厳しくなった。新小結・安青錦は東前頭２枚目・伯桜鵬を寄り切って勝ち越しを決めた。横綱・豊昇龍は西前頭４枚目・若元春をすくい投げで退け、１０連勝で単独トップを守った。横綱・大の里は９勝目。全勝の豊昇龍を１敗で大の里、２敗で安青錦と平幕・隆の勝、正代、竜電が追う。

若隆景が土俵を割った瞬間、館内から「あ〜」というため息が漏れた。立ち合いで右差しを許し、平戸海に寄りたてられて徐々に上体が上ずった。最後は俵に足を掛けて粘り腰を見せたが、寄り切られた。過去５戦全勝の相手に敗れ、若隆景は土俵上で腰に手を当てて唇をかんだ。支度部屋では一点を見つめ「相手に先に攻められた。反省してまたしっかり集中していきたい」とつぶやくように話した。

小結だった５月の夏場所は１２勝、先場所は関脇で１０勝を挙げ、今場所は満を持して大関昇進に挑んだ。しかし、ここまで５勝５敗。残り５日間で全勝をしても「三役で直近３場所３３勝」の昇進目安には届かない。高田川審判部長（元関脇・安芸乃島）も「５敗目は痛い。苦しいのは苦しい。プレッシャーなのかな」と語り、場所後の昇進は極めて厳しくなった。

八角理事長（元横綱・北勝海）は「今場所は左のおっつけがない。これまでどういう相撲で勝ってきたかを思い出してほしい」と、立ち合いからまわしを取りにいく相撲が増えている点を指摘。終盤に横綱大関戦を残すが、過去には昇進目安に届かず昇進した例があり、今場所は東西にそろう大関が１人という番付の運もある。同理事長は「横綱大関に３連勝したら内容も良くなる。今場所で終わる訳ではない」と、残り５戦全勝を期待した。

２３年春場所で負った右膝の大けがから再起を果たし、今場所は東関脇まで番付を戻した。場所前に「けがをする前も関脇には７場所いた。（大関までの）１枚に大きなものがある」と感じていた壁が、大きく立ちはだかった。（大西 健太）