◆パ・リーグ ソフトバンク０―１オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）

オリックス・田嶋が第１球からフルスロットルで、過去２年を超える７勝目をつかんだ。「何も考えていなかった。思い切り腕を振ることだけ。初回から１２０％」と、６回４安打無失点。初回先頭の谷川原に初球を二塁打にされたが、後続を断つと、２回も無死一、三塁を切り抜けて波に乗った。

６回途中２失点で２か月ぶりの白星を手にした１６日のロッテ戦（京セラＤ）と同様に、初回から全力。「途中でいろいろと考えそうになるところで、思い切り腕を振るというところに切り替えられた」とテーマを貫いた。８４球の交代も「体も、１―０で精神的な疲労も大きかった」と納得。シーズン終盤でたどり着いたスタイルに「引き出しの一つとしていい経験」と、うなずいた。

チームは８連敗していたソフトバンクに４連勝と意地を見せたが、田嶋も昨年７月９日以来のタカからの白星。このカードの６連敗を止め「久々に勝ったな。素直にうれしい」と笑顔を見せた。４日の対戦で６回６失点と打ち込まれて２軍調整となったが、再昇格後は２戦２勝。投手の余力が重要なＡクラス争いの最終盤に、経験豊富な左腕の好調は大きい。（安藤 理）