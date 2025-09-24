◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―２阪神＝延長１２回＝（２３日・横浜）

青春の思い出が残る横浜で快挙を達成した。阪神・及川雅貴投手（２４）が、０５年の藤川球児らに並ぶプロ野球記録の１７戦連続ホールドを成し遂げた。「何かの縁じゃないかなと思う。達成できたのは通過点として良かった」。２１戦連続ホールドポイントは藤川を超える球団新記録。進化の一年に新たな勲章を刻んだ。

２―２の７回。先頭の林を空振り三振に斬り、役割を果たした。「いろんな人に助けてもらいながらの記録。感謝の気持ちを忘れずに」。リーグ２位のホールドポイントも５１に更新し、トップの巨人・大勢に１差。藤川監督は「（記録など）目指すところがあるのは限られたプレーヤーだけ」と、親心を込めて激励した。

先発５試合を含めて計９登板の昨季は１勝３敗、防御率２・７６。不退転の決意で臨んだ１０月の秋季練習中、転機が訪れた。就任したばかりの球児監督からマンツーマン指導。投球時に横回転になっている点を指摘され、制球ミスが上下にとどまる縦回転への修正を勧められた。「ものにしていければ」と自主トレ期間を含めて磨き、今春キャンプではジェフ・ウィリアムス駐米スカウトから宝刀スライダーを吸収。進化の礎となった。

ここまで１２球団最多の６５登板で防御率０・８９。日本記録の４８戦連続無失点中の石井と左右の両輪で優勝に導いた。「秋季練習から始まった。（指揮官の記録を）抜かせるように頑張りたい」。横浜高時代は奥川（星稜）、西純（創志学園）、佐々木（大船渡）と共に「高校ＢＩＧ４」と呼ばれた男。チームは今シーズンのビジター最終戦で、今季４度目の引き分けに終わったが、表情を緩めることなく次戦を見据えた。（中野 雄太）