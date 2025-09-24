



東武池袋駅管区上板橋駅長の川村博昭さん。初めての東上線の現場で生き生きと働いているようだった（撮影：鼠入昌史）

「入社して最初の駅が浅草駅でした。そのあとは野田線や本社での勤務が中心で。だから東上線の現場に来たのは今回が実は初めてなんです」

東上線は初勤務の上板橋駅長

のっけからこう打ち明けてくれたのは、東武鉄道で東武池袋駅管区上板橋駅長を務める川村博昭さんだ。本社で16年ほど働き、上板橋駅に駅長として赴任したのは2024年4月のこと。それまで、公私ともに東上線にはほとんど縁がなかったという。

「茨城県の牛久に住んでいたものですから、東上線といってもほとんど使ったことがなかった。上板橋駅も、降りたこともなかったですから。うーん、せいぜい池袋ですかね。たまにサンシャインとかナンジャタウンとか、遊びに来るくらいでした。本線とか野田線から見ていると、まるで別世界のような印象でしたね」（川村駅長）

東上線は初めて、そして現場に出るのも久々という川村駅長。何かと戸惑うことも多そうだが……。

「久しぶりですけど、もうすぐに慣れますよね。以前はずっと現場にいたわけですから。機械の扱いとかでは昔とはずいぶん変わっているところもありますし、駅長が扱うことはないのでだいぶ疎くなりました。ですが、基本的なところは変わらない。東上線が初めてといっても、そんなに違うなあとは思いませんよ」（川村駅長）

川村駅長が預かる上板橋駅は、伊勢崎線と接続する西板線計画における東上線側のターミナルとして予定されていたとか、戦後の一時期米軍宿舎のグラントハイツまでを結ぶ啓志線が分かれていたとか、そういったエピソードにこと欠かない。

乗降客はけっこう多い

そして、いまでは板橋区内における拠点の1つといっていい。都内にある東上線10駅のうち池袋、東武練馬、成増に次ぐお客の多さを誇る。2023年に準急の停車駅になったということも大きいが、それ以上に周辺の住宅地に存在感があるということなのだろう。



上板橋駅の下り線ホーム。準急も普通電車もすべて10両編成が発着する（撮影：鼠入昌史）

さて、いったいどんな町が広がっているのか。2面4線のホームから橋上駅舎を抜けて南口に出ようとすると……。何やら駅前の広い一角が工事の仮囲いで覆われている。その脇には、古い駅ビルが半分取り壊されてあらわな姿をさらしていた。



上板橋駅南口の駅ビルはすでに半分が取り壊されていた（撮影：鼠入昌史）

大規模な駅前再開発が進行中

川越街道に通じる駅前の商店街までは仮設の通路をたどってやや遠回りを強いられる。まさにいま、上板橋駅の南口は再開発の真っただ中なのだ。

「これまでは西側に出る階段だけだったのですが、それを封鎖していったん東側の階段を仮設しています。今後、駅前に大型マンションができて、広場の整備も進んでいく予定。完成後は階段は東西両方に設けられ、もっと便利になると思いますよ」（川村駅長）

再開発が始まる前は、上板橋駅南口は外に出ても駅前広場の類いは持たず、そのまま生活道路に直結するような町並み。マンションや専門店が入った駅ビルがあるくらいなもので、いかにも私鉄沿線らしい風景だった。

北口は小さな駅前広場こそあるものの本質的には大差ない。それでも駅の周囲には飲食店などがひしめいている。

北口から「ときわ通り」と名付けられたメインストリートを東へ（つまり1駅池袋寄りのときわ台方面へ）歩くと見えてくる板橋区平和公園。その中にある区立の中央図書館は、世界中から集まった約3万冊の絵本を所蔵する「いたばしボローニャ絵本館」を併設している。板橋は、知る人ぞ知る“絵本のまち”でもあるのだ。



上板橋駅北口。奥に橋上駅舎が見える（撮影：鼠入昌史）

「板橋」が付く駅名でコラボ

「上板橋駅でも警察とか消防とか、あとは板橋区ともいろいろとお付き合いをさせてもらっています。駅長の仕事はだいたいそういう外交ですからね。その中の1つとしてやっているのが、スタンプラリー。『板橋』が入っている名の駅や板橋区内の施設とコラボして、スタンプを集めると記念品が貰えるというものです」（川村駅長）

ちなみに、名前に「板橋」が入っている駅は一帯に7つ。所在地が板橋区内でない駅もある。東上線が上板橋をはじめ下板橋・中板橋。ほかに都営三田線に新板橋・板橋区役所前・板橋本町、JR埼京線に板橋駅がある。2025年も10月に実施予定とかで、秋の手近な行楽に巡ってみると楽しそうだ。

川村駅長は上板橋駅のほかにもう1つ、お隣のときわ台駅も預かっている。ときわ台駅と言えば、北口に広がる高級住宅地「常盤台住宅地」がとみに有名だ。昭和10年代に東武鉄道が手がけた宅地開発によって生まれ、“東武の田園調布”などと呼ばれたのだとか。

「各駅停車しか停まらない小さな駅なのですが、それでも1日の乗降客数は4万人を超えていて、昔からの住宅地のほかに最近東武のマンションができています。北口は大谷石を使ったオシャレな駅舎で。南口は南口で、駅前に昔ながらの飲み屋があってディープな感じですね」（川村駅長）

ときわ台駅の“正面”とも言えるのは大谷石造りの北口駅舎。駅前には木々が生い茂るロータリーが広がり、そこから放射状に住宅地が広がってゆく。そうした事情もあってか、北口には駅員が常時配置されているという。



現在のときわ台駅北口。高級住宅地の玄関らしい大谷石造りの瀟洒な駅舎は2018年、開業時の姿を再現してリニューアルした（撮影：鼠入昌史）

南口はまた違った味わいがある

一方のときわ台駅南口。こちらには古めかしい駅ビルが建ち、1階部分を中心にいくつかの店舗も入っている。駅周辺を少し歩けば、天祖神社という立派なお社が鎮座し、細い路地に分け入ればスナックのネオンが灯る。どことなく昭和の街角を彷彿とさせるような、確かにディープな味わいがあった。



ときわ台駅南口。改札は駅ビルの2階にある（撮影：鼠入昌史）

「天祖神社のお祭りではたいそうな人出になるので、そのときはウチでも駅東側の踏切の警備を出したりとか、そういうこともしています。駅の真横にある踏切ですし、ホームは上下で1面だけ。朝のラッシュ時などは安全に気を使いますね」（川村駅長）

いずれにしても、上板橋駅・ときわ台駅のどちらをとっても駅のすぐ目の前まで住宅地が迫っているような、そういう町だ。近くには高校もあって、通学で利用する学生の姿も目立つ。



ときわ台駅北口とホームは地下通路で連絡（撮影：鼠入昌史）

大所帯の浅草駅で下積み

上板橋駅は池袋―成増間の途中駅で唯一の準急停車駅。ラッシュ時は各駅停車から乗り継ぐ客でホームは混み合うという。そんな駅で、“東上線初体験”をしているのが川村駅長なのだ。

川村駅長は、1991年に入社して浅草駅に配属されるとそこで約13年を過ごした。「いちばん思い出のある駅」と語るように、川村駅長にとっては鉄道員としてのいろはをたたき込まれた駅というわけだ。

「私が浅草駅に居たときは、常時20人が駅に出ていて、食事当番があって全員の食事を作ったりとか、そういう時代でしたね。スペーシアの前のデラックスロマンスカーの『けごん』『きぬ』といったヘッドマークを差し替える仕事もしました。土日になると場外馬券場に向かうお客さまが多くてね。北口の小さな出入り口がいっぱいになっていたのを覚えています」（川村駅長）

その後、川村駅長は現在の業平橋乗務管区で半年間、特急スペーシアの車掌も経験。野田線初石駅の助役を経て流山おおたかの森駅の開業準備にも携わった。「まったく何もなかった流山おおたかの森の駅前が、いまはショッピングモールができて、開業20周年でしょう。感慨深いものがあります」と振り返る。



上板橋駅の事務室。助役を含めて4人が上板橋駅を守る（撮影：鼠入昌史）

地域の生活に根ざした駅

それからは柏駅の助役、そして長い本社勤めののちに上板橋駅にやってきた。

「ちょっと遊びに来るくらいだった池袋ですが、街に出る機会が増えて、食事などをするのが楽しいですね。住めば都じゃないですが、これまで縁のなかった東上線に来られてよかったのかなと」（川村駅長）

上板橋駅もときわ台駅も、どちらも板橋区内の小さな駅といえばその通り。だが地域の生活に根ざした駅でもある。浅草駅という、東武鉄道を代表するターミナルから歩みはじめた川村駅長は、いま私鉄沿線らしい地域密着駅の守人を務めている。



