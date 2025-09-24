「強奪しようとしている」日本代表MFの獲得を巡ってプレミアの１位と２位が争奪戦か！「希望を打ち砕くような動きだ」
日本代表MFを巡って、プレミアの名門クラブによる争奪戦が勃発するかもしれない。
ここまで３シーズン連続の２位で、今季も２位につけるアーセナルはレアル・ソシエダの久保建英に関心を持っているという。スペインメディア『FICHAJES.NET』は９月21日、「冬の移籍市場でサプライズの動きを準備している。クボに約4500万ユーロ（約77億円）のオファーを提示する意向がある」と報じた。
ただ、24歳のレフティを狙っているのはガナーズだけではない。昨季のプレミアリーグ王者で、いまシーズンも首位に立つリバプールだ。
『FOOTBALL TRANSFERS』は「アーセナルがリバプールから強奪しようとしている」と伝えている。
「ミケル・アルテタ監督は、リバプールがモハメド・サラーの後継者として候補に挙げている選手の獲得に意欲を見せ、その希望を打ち砕くような動きがみられる」
また、アーセナルの専門サイト『GOONERNEWS』も、「アーセナルは、レアル・ソシエダのウインガー、クボの獲得を巡ってリバプールと争うつもりだ」と綴っている。
「リバプールの躍進を阻む要因の一つは、エジプト代表のモハメド・サラーだ。彼は12月から、アフリカ・ネーションズカップに出場する。サラーのリバプールとの契約はあと２年残っているが、レッズは33歳のサラーの後釜を探し始めており、その後釜候補の一人を獲得するため、アーセナルと争う可能性もある」
再び久保の周辺が騒がしくなっているのは、ソシエダが絶不調なのも理由かもしれない。いずれにしても、今後の動きから目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
