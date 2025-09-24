ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１２２ドル安 シカゴ日経平均先物は４万５４００円
NY株式23日（NY時間15:16）（日本時間04:16）
ダウ平均 46259.42（-122.12 -0.26%）
ナスダック 22552.22（-236.76 -1.04%）
CME日経平均先物 45400（大証終比：+80 +0.18%）
欧州株式23日終値
英FT100 9223.32（-3.36 -0.04%）
独DAX 23611.33（+84.28 +0.36%）
仏CAC40 7872.02（+41.91 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.588（-0.015）
10年債 4.118（-0.029）
30年債 4.736（-0.027）
期待インフレ率 2.374（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.749（+0.001）
英 国 4.680（-0.032）
カナダ 3.190（-0.009）
豪 州 4.264（-0.005）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.69（+1.41 +2.26%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3789.90（+14.80 +0.39%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111859.06（-990.36 -0.88%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1650万9279（-146167 -0.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
