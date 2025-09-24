NY株式23日（NY時間15:16）（日本時間04:16）
ダウ平均　　　46259.42（-122.12　-0.26%）
ナスダック　　　22552.22（-236.76　-1.04%）
CME日経平均先物　45400（大証終比：+80　+0.18%）

欧州株式23日終値
英FT100　 9223.32（-3.36　-0.04%）
独DAX　 23611.33（+84.28　+0.36%）
仏CAC40　 7872.02（+41.91　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　3.588（-0.015）
10年債　 　4.118（-0.029）
30年債　 　4.736（-0.027）
期待インフレ率　 　2.374（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.749（+0.001）
英　国　　4.680（-0.032）
カナダ　　3.190（-0.009）
豪　州　　4.264（-0.005）
日　本　　1.647（+0.009）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.69（+1.41　+2.26%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3789.90（+14.80　+0.39%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝111859.06（-990.36　-0.88%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1650万9279（-146167　-0.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ