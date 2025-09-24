ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」が23日に開幕。金田拓朗記者担当の「超イイ値」、2日目は浜野斗馬（25＝香川）に白羽の矢を立てた。

今がボートレース蒲郡担当だからか、どうしても来年のSGボートレースクラシック（来年3月24〜29日）目線でレース、選手を見てしまう。今節の参加選手では今年の特別戦を勝った末永和也、佐々木完太が出場決定。現在6Vの中村日向もほぼ当確。5Vの常住蓮も大丈夫か。もちろん、今大会覇者は“一発ツモ”となる。

今年4回行われたプレミアムG1のうち、スピードクイーンメモリアル、マスターズチャンピオンを制した香川勢（平高奈菜、森高一真）。初日6Rの浜野を見ると香川3勝目も期待したくなる。枠なり3対3のカド受けからスタートで包まれかけたが、ダッシュ勢を阻みながら1マークを握って好位に浮上。続く2マークをさばいて2番手争いを制した。

「今は調整が合ってなかったしレースも失敗した。それでも舟の返りが凄く良かった。バチッとくれば出足は相当上位だと思う」

初日（23日付）の紙面で紹介した本紙推奨のエンジンランクは4位の78号機。19、55号機のWエースを駆る飛田江己、砂長知輝とも足合わせをした。

「確かに伸びは凄いと思ったけど、出足では勝っていた。トータルで見て負けているとは思わない」

昨年はトップルーキーを務めて、5Vを挙げた実力派。今節は兄弟子の木谷賢太の存在も心強い。まだエンジン差が大きそうな2日目。超抜の出足で、今日の2走をクリアすれば、一躍V争いに浮上する。

【金田の買い目】2Rは＜4＞＜2＞、＜4＞＜3＞流し。12Rは＜1＞＜4＞＜6＞、＜1＞＜3＞＜6＞BOX。

◇金田 拓朗（かなだ・たくろう）記者クラブでは中堅、若手の位置だが、ボート記者歴23年の51歳。15年間のまるがめ担当を経て昨年7月から蒲郡担当。