元WBC世界ミニマム級王者・重岡優大さんが結婚

ボクシング界に嬉しいニュースが飛び込んできた。元WBC世界ミニマム級王者・重岡優大さんが、自身のインスタグラムで結婚を発表。多数の祝福の声も集まった。

文面で「私事ですが先日結婚致しました」と報告した重岡さん。お相手との2ショット写真も投稿し「出会ったのは小学校の頃、中学で同じクラスになって、大学の頃は親友だったね。みんなから好かれて、仕事でもなんでも一度決めたら投げ出さない」と記した。

再会は「大人になって」と記し、献身的なサポートを受けたことを説明。「彼女は仕事を辞め、俺の夢の為に東京へ上京。食事面全サポート、ボクシングのことなんか知らないのに資格まで取ったりさ、挙句の果てにはホワイトボード買ってきて毎日体重書けって言ってきた」と回顧している。

重岡さんは8月に引退を表明。「そんな俺でも受け入れてくれるし着いてきてくれるんだよね。 絶対に幸せにします」と誓った。

ファンからは「素敵なお知らせに幸せな気持ちです」「すがすがしい！」「綺麗でやさしい奥さんですね」「1万回いいね押したい！」「素敵な夫婦や〜！」「きゃー！おめでとう御座います」「なぜだか涙が止まりません」などと祝福が集まった。

重岡さんの弟で、前IBF世界同級王者の銀次朗さんは、今年5月のIBF同級タイトルマッチ後に「急性右硬膜下血腫」で緊急の開頭手術。地元・熊本の病院に転院していたが、一般病棟から回復期病棟へ移ったと報告されている。優大さんは「これから『ここに行けば銀次朗に会える！』そんな場所を作ります」などと明かしており、カフェのオープンに向けて動き出していた。

優大さんは「これから夫婦でカフェをやります。だからみんな紹介したかったんです」と、今後について記した。「全部俺が守るんで、宣言しに来ました。僕たち夫婦をあたたかく見守ってくれたら嬉しいです」と呼びかけた。



（THE ANSWER編集部）