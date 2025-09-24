ＤｅＮＡ・三嶋一輝投手（３５）が来季の戦力構想から外れていることが２３日、分かった。現役続行の意向を持っており、退団する見込み。２４日のイースタン・楽天戦（横須賀）に登板予定で、ベイスターズのユニホームを着て最後のマウンドになるとみられる。

三嶋は法大から２０１２年度ドラフト２位でＤｅＮＡに入団。１５０キロを超える直球とキレのある変化球を武器に、１４年には開幕投手を務め、１８年にはリリーフとして６０試合に登板した。２０年には守護神を務め１８セーブ、翌２１年には２３セーブを挙げた。闘志あふれる投球スタイルで、１３年間にわたってハマの投手陣を支えた。

２２年には国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」を患い、手術を経て２３年に復活白星をマーク。阪神・湯浅ら同じ病を経験した選手たちと、球団を超えてアドバイスを送り励まし合うなど、温かな人柄でも知られた。

今季はわずか６試合登板にとどまり、最後の１軍登板は８月２２日の巨人戦だった。三嶋は熟考の末に現役続行の道を模索することを決断。不屈の闘志で腕を振ってきた男は、挑戦を続ける。