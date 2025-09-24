３人組音楽ユニットのＰｅｒｆｕｍｅが２３日、東京ドームで「Ｐｅｒｆｕｍｅ ＺＯ／Ｚ５ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ“ネビュラロマンス”Ｅｐｉｓｏｄｅ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」のファイナルを迎えた。デビュー２０年の記念日だった今月２１日に、年内いっぱいでのコールドスリープ（活動休止）を発表。期限は定めず「一度コールドスリープします」とした。休止前のラストライブとなったこの日は、全１８曲を披露。３人はファンへの感謝とともに、再会を約束した。

温かな気持ちに満たされながら、Ｐｅｒｆｕｍｅはラストライブを終えた。締めくくりは、歌唱がなくパフォーマンスのみの「ＧＩＳＨＩＫＩ」。２０１０年の初東京ドームライブの開幕を逆再生するように、カウントダウンに合わせて３人がそれぞれの方向に歩いて終幕。ステージには光りの粒でできた３人の巨大な像と「ＳＥＥ ＹＯＵ ＡＴ ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ」の言葉が残された。

国内外に大きな衝撃を与えた電撃発表から２日。３人がファンへの直接報告で口をそろえたのは「一生、Ｐｅｒｆｕｍｅでいたい」ということ。のっち（３７）は「ちょっと疲れた、休みたい、１人になりたいということが全くないまま（コールドスリープを）選べる軽やかさ、自由さ。その選択を取れたのは皆さんのおかげ」と感謝する。

かしゆか（３６）は「突然すぎてまだ受け止められないという人もいるかもしれない。でも、そんなすぐに受け止めんでいいよって思っとる。ゆっくりほどいていってほしい」と寄り添い、あ〜ちゃん（３６）は「Ｐｅｒｆｕｍｅは一生続けます。そんな不可能なことができるんだろうか。でも私たちは挑戦してみたいんよ」と呼びかけた。

ラストライブは全身全霊で唯一無二。オープニングは「もう一度、あの日から始めよう」の言葉とともに、ステージ上段に３人が登場し、新型コロナで当日中止となった２０２０年２月のドームツアーと同じ曲、同じ演出で開幕した。

ＳＦ映画のようなコンセプトアルバムの世界観で魅了し、「ポリリズム」や「チョコレイト・ディスコ」などが組み込まれた特別リミックスではファンとともに歴史を旅した。濃密な２時間４５分間は、現在のＰｅｒｆｕｍｅを詰め込んだタイムカプセルのようだった。

休眠がいつまでかは、まだ誰も分からない。だが、３人が口をそろえた「必ずまた会いましょう！」との言葉は、どこまでも力強かった。