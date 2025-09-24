TOMORROW X TOGETHERがチェスの世界をクールに着こなす！ABCマートのNew BalanceキャンペーンにTXTを起用
シューズショップチェーンのABCマートが、9月25日よりスタートするNew Balanceキャンペーンのプロモーションに起用。チェスをテーマにしたクール＆カジュアルなスタイリングで展開するプロモーションや、公演チケットなどが当たるキャンペーンが開催される。
■二つの姿のまとったTOMORROW X TOGETHERのスタイリングに注目
今回のビジュアルは、ABC-MARTとABC-MART GRAND STAGEで異なるテイストのスタイルを用意。ABC-MARTでは「チェスを楽しむ姿」を切り取ったカジュアル系、ABC-MART GRAND STAGEでは「チェスの世界観の中に入り込んだイメージ」のクールなイメージのビジュアルとなっている。相反する2つのシーンを通じて、TOMORROW X TOGETHERの多面性や、幅広いシーンに対応できるNew Balanceのアパレル・シューズの魅力を表現しているのだ。
今回のスタイリングでは、流行りのスポーツミックスタイプのアパレルや、どんなファッションにも馴染むNew Balanceの万能シューズを着用。メンバーごとのトレンドを取り入れたスタイリングも見どころで、サイト上で公開されるメイキングムービーでは、カメラが回っていない時のリラックスした雰囲気と、撮影時のプロフェッショナルな表情とのギャップを見ることができるファン必見の映像となっている。
■TOMORROW X TOGETHERへのインタビュー
Q1:今回2つのキービジュアルを撮影しましたが、いかがでしたか？
Q2:チェスがテーマのビジュアルでしたが、メンバーの中で“頭脳派”の人はどなたですか？
Q3:New Balanceを履いて、この秋日本で行ってみたい場所は？
Q4:「New Balance」の「New」にちなんで、今年になって新しく始めたこと、もしくは今年中に新たに始めたいことはありますか？
Q5:この動画を見てくれているファンに向けて一言
BEOMGYU「いつも応援してくれて本当にありがとうございます！今回の撮影で着たNew Balanceのアパレルもシューズも、みんな気に入ってもらえたら嬉しいです。これからも一緒に色んなチャレンジを楽しみましょう！」
■公演チケットなども当たるキャンペーンもスタート
9月25日より始まる『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN』
キャンペーンでは、期間中にNew Balanceの商品を合計15,000円（税込）以上購入すると、抽選で日本開催される公演のサウンドチェックイベントへの招待や公演チケット、キャンペーンビジュアルにてメンバーが着用したものと同じレッグウォーマーなど、豪華景品が当たるチャンスが。詳しくはキャンペーンサイトをチェックしてみよう。
■キャンペーン情報
「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPANキャンペーン」
実施期間：09/25（木）～10/29（水）
応募期間：09/25（木）～11/03（月）
対象者：New Balanceの商品（セール品を含む）を合計15,000円（税込）以上ご購入のお客様
対象店舗：全国のABC-MART（実店舗及びオンラインストア）
※ご応募いただく際には、LINEアカウントが必要になります
■関連リンク
ABC-MARTキャンペーンサイト（9月25日09:00公開）
https://www.abc-mart.net/shop/e/e1000967/
ABC-MART GRAND STAGEキャンペーンサイト（9月25日09:00公開）
https://gs.abc-mart.net/feature/28255/
TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE
https://txt-official.jp/